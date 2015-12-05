Стефания Стегман, красавица из Парагвая, стала победительницей конкурса Miss Supranational-2015

Новости Польши. В Польше подвели итоги одного из самых престижных телевизионных конкурсов красоты. Победительницей стала 23-летняя брюнетка Стефания Васкес Стегман, представительница Парагвая.
Новости Польши. В Польше подвели итоги одного из самых престижных телевизионных конкурсов красоты. Победительницей стала 23-летняя брюнетка Стефания Васкес Стегман, представительница Парагвая.
Фото. Стефания Васкес Стегман
Девушка – профессиональная актриса и модель.
Фото. Стефания Васкес Стегман
Одержав победу на Miss Supranational-2015, Стефания стала первой девушкой из Парагвая, которая когда-либо выигрывала международные конкурсы красоты.
Фото. Стефания Васкес Стегман
На страницах в социальных сетях красавица призналась, что ее переполняет гордость за свое государство, и рассказала, кому посвящает эту победу.
Стефания Васкес Стегман, Miss Supranational-2015:
У меня нет слов, чтобы описать счастье, которое ощущаю внутри. Хочу поблагодарить Вселенную и, прежде всего, Бога за предоставленную мне возможность принести первый Большой шлем, корону моему любимому Парагваю! Она посвящена, в первую очередь, моим маленьким ангелочкам, которые были со мной на каждом этапе – это моя семья и друзья, а также те, кто поддерживал меня всегда и везде. Это для вас, и я сделаю все возможное, чтобы показать миру, кто есть Парагвай!
1 вице-мисс – Канада
2 вице-мисс – Колумбия
3 вице-мисс – Исландия
4 вице-мисс – Мексика
Напомним, конкурс сравнительно молодой. Проводится он Всемирной Ассоциацией Красоты с 2009 года.