Стефания Стегман, красавица из Парагвая, стала победительницей конкурса Miss Supranational-2015

Стефания Васкес Стегман, Miss Supranational-2015:

У меня нет слов, чтобы описать счастье, которое ощущаю внутри. Хочу поблагодарить Вселенную и, прежде всего, Бога за предоставленную мне возможность принести первый Большой шлем, корону моему любимому Парагваю! Она посвящена, в первую очередь, моим маленьким ангелочкам, которые были со мной на каждом этапе – это моя семья и друзья, а также те, кто поддерживал меня всегда и везде. Это для вас, и я сделаю все возможное, чтобы показать миру, кто есть Парагвай!



