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Стефания Стегман, красавица из Парагвая, стала победительницей конкурса Miss Supranational-2015

05 декабря 2015 20:10
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Новости Польши. В Польше подвели итоги одного из самых престижных телевизионных конкурсов красоты. Победительницей стала 23-летняя брюнетка Стефания Васкес Стегман, представительница Парагвая.

Стефания Стегман, красавица из Парагвая, стала победительницей конкурса Miss Supranational-2015 -1


Фото. Стефания Васкес Стегман

Девушка – профессиональная актриса и модель.

Стефания Стегман, красавица из Парагвая, стала победительницей конкурса Miss Supranational-2015 -4


Фото. Стефания Васкес Стегман

Стефания Стегман, красавица из Парагвая, стала победительницей конкурса Miss Supranational-2015 -6

Одержав победу на Miss Supranational-2015, Стефания стала первой девушкой из Парагвая, которая когда-либо выигрывала международные конкурсы красоты. 


Фото. Стефания Васкес Стегман

На страницах в социальных сетях красавица призналась, что ее переполняет гордость за свое государство, и рассказала, кому посвящает эту победу.

Стефания Стегман, красавица из Парагвая, стала победительницей конкурса Miss Supranational-2015 -9

Стефания Васкес Стегман, Miss Supranational-2015:
У меня нет слов, чтобы описать счастье, которое ощущаю внутри. Хочу поблагодарить Вселенную и, прежде всего, Бога за предоставленную мне возможность принести первый Большой шлем, корону моему любимому Парагваю! Она посвящена, в первую очередь, моим маленьким ангелочкам, которые были со мной на каждом этапе – это моя семья и друзья, а также те, кто поддерживал меня всегда и везде. Это для вас, и я сделаю все возможное, чтобы показать миру, кто есть Парагвай! 

Итоги Miss Supranational-2015:

1 вице-мисс – Канада
2 вице-мисс – Колумбия
3 вице-мисс – Исландия
4 вице-мисс – Мексика

Напомним,  конкурс сравнительно молодой. Проводится он Всемирной Ассоциацией Красоты с 2009 года. 

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира # Стефания Васкес Стегман

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