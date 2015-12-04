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Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli

04 декабря 2015 13:18
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Новости США. Актриса Эми Шумер смело снялась почти обнаженной в черно-белой фотосессии Энни Лейбовиц для 43 выпуска календаря Пирелли.

Лейбовиц хотела создать абсолютно другой календарь, на котором изобразит женщин, оказывающих разное культурное, спортивное, профессиональное и художественное влияние на социум.

Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli-1


Фото: Эми Шумер

Лейбовиц известна своими соблазнительными фотографиями самых красивых женщин мира. В прошлом на фотографиях блистали Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Пенелопа Круз, Кейт Мосс и Сиенна Миллер, однако в этом году фотограф решила предложить альтернативный вариант pin-up фотографий, сообщает The Daily Mail.

Энни Лейбовиц:
Когда компания Пирелли нанимала меня, они сказали, что хотят отойти от прошлого. И я решила, что нужно показать женщин именно такими, какие они есть, без прикрас.

Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli-4

Знаменитая комедиантка Эми Шумер предстанет перед нами со стаканом кофе, как будто фотоаппараты неожиданно застигли ее. 

Энни Лейбовиц:
Я рассказала ей о своей идее, и она ей понравилась. Момент, когда она взяла стаканчик с кофе, не был поставленным, это было спонтанно.
Мне нравятся люди с чувством юмора. Фотографировать Эми было очень весело. Она очень естественная.

Эми Шумер:
Я никогда не чувствовала себя красивее, чем на этих фотографиях.

В фотосессии приняла участие и первая ракетка мира – 34-летняя теннисистка Сирена Уильямс. 

«Я очень скучная. Я стала занудой. Раньше была заводной». Серена Уильямс о себе, спорте, мужчинах и мечтах в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli-7


Фото: Серена Уильямс

Также для календаря позировала Яо Чэнь, первый посол доброй воли ООН от Китая. На фотографии она предстала в простой белой рубашке и джинсах.

Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli-10


Фото: Яо Чэнь

Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli-12

В проекте также можно увидеть Наталью Водянову,


Фото: Наталья Водянова

кинопродюсера Кэтлин Кеннеди, Аньес Ганд, критика и писательницу Фран Лебовиц, главу благотворительного фонда Мелоди Хобсон, режиссера Аву Дюверней, блоггера Тави Гевнсон, иранскую художницу Ширин Нешат и вдову Джона Леннона Йоко Оно.

Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli-14


Фото: момент съемки Ширин Нешат

Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli-16


Фото: Йоко Оно

Перевод: Лилия Соломенкова

# Мировая мода # Мода # Эми Шумер # Энни Лейбовиц

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