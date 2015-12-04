Красота в поступках: Водянова, Уильямс и другие знаменитости предстали в неожиданных образах для календаря Pirelli

Лейбовиц хотела создать абсолютно другой календарь, на котором изобразит женщин, оказывающих разное культурное, спортивное, профессиональное и художественное влияние на социум.

Новости США. Актриса Эми Шумер смело снялась почти обнаженной в черно-белой фотосессии Энни Лейбовиц для 43 выпуска календаря Пирелли.

Энни Лейбовиц: Когда компания Пирелли нанимала меня, они сказали, что хотят отойти от прошлого. И я решила, что нужно показать женщин именно такими, какие они есть, без прикрас.

Лейбовиц известна своими соблазнительными фотографиями самых красивых женщин мира. В прошлом на фотографиях блистали Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Пенелопа Круз, Кейт Мосс и Сиенна Миллер, однако в этом году фотограф решила предложить альтернативный вариант pin-up фотографий, сообщает The Daily Mail .

Знаменитая комедиантка Эми Шумер предстанет перед нами со стаканом кофе, как будто фотоаппараты неожиданно застигли ее.

Энни Лейбовиц:

Я рассказала ей о своей идее, и она ей понравилась. Момент, когда она взяла стаканчик с кофе, не был поставленным, это было спонтанно.

Мне нравятся люди с чувством юмора. Фотографировать Эми было очень весело. Она очень естественная.

Эми Шумер:

Я никогда не чувствовала себя красивее, чем на этих фотографиях.

В фотосессии приняла участие и первая ракетка мира – 34-летняя теннисистка Сирена Уильямс.