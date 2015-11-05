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Титул Miss International в седьмой раз завоевала красавица из Венесуэлы

05 ноября 2015 20:57
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Новости Венесуэлы. 20-летняя венесуэльская красавица Эдимар Мартинес стала победительницей престижного международного конкурса красоты Miss International 2015. Форум завершился сегодня в Токио.



Второе место досталось Дженнифер Валле (Гондурас). На третьем месте  Юнис Оньянго (Кения), четвертое место – у Фам Хон Фуй Ван (Вьетнам), пятое – у Линдси Беккер (США).

За корону боролись представительницы 70 стран в возрасте от 18 до 26 лет.

Беларусь на конкурсе представляла 26-летняя Елена Савчук из Кобрина.

Титул Miss International в седьмой раз завоевала красавица из Венесуэлы-1


Елена Савчук, представительница Беларуси на конкурсе Miss International 2015

Miss International – один из четырех престижных международных конкурсов красоты, которые относятся к высшей категории. 

Конкурсы Miss International проводятся ежегодно, начиная с 1960-го года. Чаще всего, семь раз, победу одерживали как раз представительницы Венесуэлы. Пять раз корону Miss International примеряли филиппинки. Трижды победительницами становились участницы из США, Испании, Колумбии, Польши, Австралии и Великобритании.

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира # Эдимар Мартинес

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