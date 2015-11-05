Титул Miss International в седьмой раз завоевала красавица из Венесуэлы

Новости Венесуэлы. 20-летняя венесуэльская красавица Эдимар Мартинес стала победительницей престижного международного конкурса красоты Miss International 2015. Форум завершился сегодня в Токио.
Второе место досталось Дженнифер Валле (Гондурас). На третьем месте Юнис Оньянго (Кения), четвертое место – у Фам Хон Фуй Ван (Вьетнам), пятое – у Линдси Беккер (США).
За корону боролись представительницы 70 стран в возрасте от 18 до 26 лет.
Беларусь на конкурсе представляла 26-летняя Елена Савчук из Кобрина.