С чего начинается красивая кожа лица? Мастер-класс по нанесению базы под макияж

Красивая кожа лица – мечта любой женщины. Но времени и средств на посещение салонов красоты хватает не всегда, а ведь для того, чтобы сделать кожу идеальной, достаточно знать несколько простых правил мейк-апа.

Инна Леута, визажист:

Красивая кожа начинается с подходящей базы под макияж. Она может быть обычной, гипоаллергенной, прозрачной, слегка бежевой, слегка розоватой по цвету, абсолютно легкой по текстуре, которая легко распределяется по коже. Но самое универсальная – это обычная гипоаллергенная база либо увлажняющая база, нейтральная по тону.

Базу под макияж лучше всего наносить от центра лица мягкими и легкими движениями. Однако злоупотреблять ею не стоит.

Инна Леута, визажист:

Различные марки декоративной косметики предлагают нам много цветных консилеров, цветных корректоров под макияж для проблемных зон. Если у нас какое-то покраснение, может быть, какая-то пигментация, какие-то сосудики на коже. Не все понимают, когда их нужно использовать и на каком из этапов макияжа. Под тон мы кладем, под тональный крем все подобные цветные консилеры.

Самый популярный – зеленый цвет консилера. Он маскирует пятна, раздражения, шрамы и другие покраснения.

Инна Леута, визажист:

Как же правильно выбрать свой оттенок, неповторимый, красивый тон лица? Обращайтесь в специализированные магазины, где вы сможете подойти к зеркалу, нанести все-таки на лицо, потому что тон мы покупаем для лица. Я рекомендую каждой из вас сейчас подойти к зеркалу и посмотреть на свое лицо, а потом посмотреть на свою шею. И чаще всего, что шея вам покажется бледной, а лицо понравится. Поэтому чаще всего слегка стонировать на шею тональный крем, а не пересветлять лицо, не делать его бледным.

Кисть для тонального крема лучше использовать синтетическую. Не потому, что она какими-то чудодейственными свойствами обладает, просто она «кушает» меньше тона, ее элементарно очищать: просто помыть обычным мылом. Желательно, чтобы она была такой слегка округлой формы для того, чтобы, когда вы тонируете личико, она не оставляла границ. Можно, конечно же, использовать такую «лопаточку», но тогда нужно будет максимально плоско к лицу тонировать.

Хайлайтер. Название происходит от английского «подчеркивать», «выделять». Это средство работает над скульптурностью нашего лица, помогает скрыть морщинки и придает коже свежесть и сияние, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Инна Леута, визажист:

Также во имя красоты кожи работают кремовые румяна и кремовые корректоры для овала лица. Наносим, опять же, такими легкими, поглаживающими движениями от впадинок к объему.

Все кремовые препараты желательно зафиксировать специальными фиксаторами для макияжа. Поверх фиксатора до припудривания можно нанести сухой хайлайтер на спиночку носика, на верхнюю часть скуловой косточки и над губой. После припудривания можно слегка оформить и углубить коррекцию лица уже сухими препаратами. Но именно после припудривания.

Освежающий румянец может подходить к самому тону человека, может также сочетаться с оттенком губ, а может гармонировать с одеждой.