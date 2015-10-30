Модные тенденции. Выбираем пуховик на зиму

От спорта и элегантности, утонченных и объемных силуэтов. Утепляемся и выбираем пуховик на зиму.

Кофортно и тепло. Хит зимней верхней одежды и самая универсальная модель, безусловно, - пуховик.

Интересно, что одежду на пуху стали делать ещё в XV веке. Но в еропейскую коммерческую моду пуховики вошли лишь в середине XX. Причем, вначале из пуха водоплавающих птиц делалась спецодежда для людей, которые работали в суровых природных условиях: для лётчиков, спасателей и рыбаков.

Сегодня пуховики есть в коллекциях многих дизайнеров. Это одежда без возраста на каждый день! Такой непринуждённый спорт и CASUAL.