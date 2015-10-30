Прямой эфир

Модные тенденции. Выбираем пуховик на зиму

30 октября 2015 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От спорта и элегантности, утонченных и объемных силуэтов. Утепляемся и выбираем пуховик на зиму.

Кофортно и тепло. Хит зимней верхней одежды и самая универсальная модель, безусловно, - пуховик. 

Интересно, что одежду на пуху стали делать ещё в XV веке. Но в еропейскую коммерческую моду пуховики вошли лишь в середине XX. Причем, вначале из пуха водоплавающих птиц делалась спецодежда для людей, которые работали в суровых природных условиях: для лётчиков, спасателей и рыбаков.

Сегодня пуховики есть в коллекциях многих дизайнеров. Это одежда без возраста на каждый день! Такой непринуждённый спорт и CASUAL.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Мода # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Десятый юбилейный сезон Недели Моды в Беларуси. Дизайнеры представили коллекцию «Весна-Лето 2016»
30 октября 2015 11:47

Десятый юбилейный сезон Недели Моды в Беларуси. Дизайнеры представили коллекцию «Весна-Лето 2016»

Иван Айплатов: Бог в мире большой моды – это человек с деньгами, который приходит и голосует
28 октября 2015 20:00

Иван Айплатов: Бог в мире большой моды – это человек с деньгами, который приходит и голосует

«У меня правило – не встречаться с парнями ниже 190 см»: 20-летняя студентка стала обладательницей самых длинных ног на планете
21 октября 2015 10:01

«У меня правило – не встречаться с парнями ниже 190 см»: 20-летняя студентка стала обладательницей самых длинных ног на планете