Спортивная одежда и обувь. Что ещё модно носить в этом сезоне?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь : заместитель генерального директора по маркетингу холдинга «Марко» – Жанна Дерябина , дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко» – Татьяна Ефремова и инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» – Светлана Грищенко .

Жанна Дерябина, заместитель генерального директора по маркетингу холдинга «Марко»: Хотелось бы обратить внимание, что в этом сезоне есть четкие и модные конструкции в обуви – хайтопы, высокие кроссовки, лоферы, но они в новом прочтении. Здесь микс из различных текстур в верхе обуви, плюс подошва у лоферов становится более массивной.

Если говорить о поздней весне и лете, то, конечно, к нам пришли конструкции из Испании – абаркасы.

В этом сезоне силуэты в обуви лаконичные и простые, материалы становятся более тактильными, приятными на ощупь – спилок-велюр, нубуки, цвета более спокойные, натуральные. Уходят в прошлое высокие каблуки. Если в обуви есть каблук, он достаточно устойчивый, но он может быть акцентным.

В моде двухцветные подошвы. Как изюминка на торте, это всегда декор. Но декор в этом сезоне – шнурки. Они могут быть в контраст, они могут быть различных фактур и интересных конструкций.