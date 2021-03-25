Спортивная одежда и обувь. Что ещё модно носить в этом сезоне?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь: заместитель генерального директора по маркетингу холдинга «Марко» – Жанна Дерябина, дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко» – Татьяна Ефремова и инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» – Светлана Грищенко.
Какие тенденции нового сезона?
Жанна Дерябина, заместитель генерального директора по маркетингу холдинга «Марко»:
Хотелось бы обратить внимание, что в этом сезоне есть четкие и модные конструкции в обуви – хайтопы, высокие кроссовки, лоферы, но они в новом прочтении. Здесь микс из различных текстур в верхе обуви, плюс подошва у лоферов становится более массивной.
Если говорить о поздней весне и лете, то, конечно, к нам пришли конструкции из Испании – абаркасы.
В этом сезоне силуэты в обуви лаконичные и простые, материалы становятся более тактильными, приятными на ощупь – спилок-велюр, нубуки, цвета более спокойные, натуральные. Уходят в прошлое высокие каблуки. Если в обуви есть каблук, он достаточно устойчивый, но он может быть акцентным.
В моде двухцветные подошвы. Как изюминка на торте, это всегда декор. Но декор в этом сезоне – шнурки. Они могут быть в контраст, они могут быть различных фактур и интересных конструкций.
Коронавирус внес свои изменения в потребительское поведение. В чем оно выразилось?
Жанна Дерябина:
Мы видим, что стираются границы между домом и внешним миром. Мода сфокусировалась на удобных и комфортных вещах. Покупатель начинает приобретать долговечные вещи, натуральные, с долгосрочной перспективой. И, конечно, на пике популярности одежда и обувь спортивного направления.
Также сейчас очень актуальны изделия из кожи, а что касается сумочек, то в тренде как мини-сумочки, так и сумки-шопперы. Что еще будет пользоваться популярностью в предстоящем сезоне и какие новинки предлагает холдинг «Марко» – смотрите в данном видеоматериале.