«С синтетическим наполнением не менее тёплые, чем с натуральным пухом». Какой пуховик выбрать?

Найти свою «обертку» для зимы и выглядеть как конфетка просто. Пуховик уже давно не воспринимается как теплый мешок на каждый день. Сегодня модники носят их не только под джинсы, даже набрасывают на деловые костюмы и коктейльные платья. В зимнем царстве по-прежнему правит минимализм и оверсайз. Но стильные детали, как воротник-стойка, накладные карманы и разрезы по бокам дизайнеры не обошли стороной.

Оксана Лысая, автор блога о моде и стиле:

Для тех девушек, которые любят подчеркивать фигуру, можно использовать ремень, потому что, конечно же, в зимней одежде такой объемной хочется где-то подчеркнуть свой силуэт. Нам знакома горизонтальная, широкая простежка, она актуальна и сейчас. Но в пуховиках часто встречается мелкая простежка по диагонали в виде ромбика либо каплевидная, она тоже очень актуальна и свежо смотрится сегодня.

Холодный сезон начинайте с базы. Минималистичный пуховик длины миди или макси в пастельной гамме – выгодная инвестиция на все случаи жизни.

Главное – выбирайте верхнюю одежду под свой цветотип. Если пуховик-другой вас уже согревает, порадуйте себя фуксией, изумрудом, индиго – эти яркие оттенки, как и нежная бирюза, жемчужно-розовый и капучино – в зимнем топе.

Оксана Лысая:

Я хочу немножко остановиться на модели пуховика пиджачного кроя либо, можно сказать, это пальто-пуховик. Обратите внимание – лацканы у такого пуховика, как у пальто, вы, наверное, видели на блогерах, когда пуховик не застегивается, а просто на запах носится и повязывается сверху пояс. Такие пуховики отлично подходят людям, которые одеваются в деловом стиле, и у которых строгий дресс-код.

Настоящей находкой для детей мегаполисов станет пуховик-бомбер. Глянцевая экокожа в духе «Матрицы» выглядит очень круто и защищает от всех капризов непогоды. Причем быть на стиле в нем можно и на каблучках, и в грубых ботинках. Такая фэшн-вещица определенно вдохнет в будни свежий аромат мяты. А мы крутим модную пластинку дальше.

Оксана Лысая:

Короткие пуховики больше всего подойдут девушкам, которые за рулем либо короткими перебежками перемещаются по городу, в такси, где-то быстро пройтись либо на выход, потому что такой пуховик мало согреет, но тем не менее это очень красиво и женственно.

Классические парки немного отошли на второй план и остались где-то за городом на горнолыжных склонах. А вот парка-пальто – то, что сейчас нужно. Быть модной Снегурочкой несложно, каждый найдет модель на свой вкус. Но не забывайте обращать внимание на состав и не поленитесь узнать у продавца, как лучше ухаживать за обновкой.