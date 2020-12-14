В чём встречать Новый год 2021? Подбираем модный образ

В новогоднюю ночь 2021-го Белый металлический бык установил свой дресс-код. Серебристый, голубой, бежевый – вся пастельная гамма, включая золото, желтый, фиолетовый, синий будут по нраву хозяину года, а значит, привезут на санях удачу. Астрологи вангуют: хотите обогатиться – будьте белее белого, мечтаете о любви – ждите принца в светло-сером. А вот красный и звериный принт разозлят, как на корриде. Ирина Кузьмина, стилист:

Черный цвет я бы не исключала, и астрологи тоже разрешают нам его не исключать. Маленькое черное платье вас выручит на любом корпоративе. Платье сейчас модно с одним плечом, полупрозрачное и можно с широким рукавом. С нами остается бельевая тема.

К платью можно добавить детали: тонкие носочки, панаму и ваш образ сложится и вы превратитесь в милую француженку.

Бык ценит комфорт и некричащую красоту. Поэтому дерзкие мини и откровенные наряды замкните в комоде. Благородный и сдержанный король вечеринки не поймет, не простит. А вот летящие юбки миди с расшитыми топами – ваша визитная карточка.

Ирина Кузьмина:

Если у вас намечается празднование Нового года в шикарном ресторане либо в каком-то замке, то можете выбрать нарядное платье в пол с воланами, полупрозрачное либо со стразами.

Добавьте стиля массивными металлическими аксессуарами и вперед на танцпол. Вариант с джинсами и жакетом, а-ля звездная россыпь – в самую точку. Ирина Кузьмина:

Следующий тренд – это комбинезон. Они очень удобны, если вы будете активно двигаться, у вас будут танцы, караоке и выбирайте летящую фактуру, чтобы комбинезон смотрелся нарядно. Мы выбрали классический черный комбинезон, к нему добавили как акцент красивый обруч и у нас сложился эффектный и нарядный образ.

Для следующего образа мы выбрали брюки и топ, мерцающие ткани серебристого цвета. Если вы хотите быть звездой вечеринки, то этот образ не оставит вас незамеченной.

Собрались въезжать в 2021-й на лыжах и праздновать на усадьбе?! Ваш выбор – трендовые костюмы на флисе. Просто сделайте праздничный мэйк и не забудьте про шпильки, когда будете поднимать бокал за встречу с Новым годом. А как время дойдет до гонок на хаски и стрельбы снежками, переобуйтесь и чувствуйте себя на все 100.

Ирина Кузьмина:

Если вы планируете отмечать Новый год с подружками в домашней обстановке, то вы можете надеть пижамный костюм. Отдавайте предпочтение домашним тканям с красивым принтом, с цветами либо однотонные.