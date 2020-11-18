«Минимализм, однотонность, мягкая вязка». Какие шапки будут модными в этом сезоне

Анастасия Макеева, корреспондент:

«И не забудь надеть шапку». Сегодня мамино напутствие не раздражает, а только подстегивает дочек, ведь порой головные уборы становятся главным акцентом в образе. И если вы все еще не знаете, что надеть, тогда мы идем к вам.

Модный гороскоп сулит отдать береты бабушкам, если только вы не поклонница Амели, шапки с помпонами вручить детям, а с вуалью и вовсе попрощаться. Списывают звезды со счетов бесформенную шапку-носок, массивный декор и гиперобъемную вязку. «Зефирные» колпаки гномов остались где-то в сугробах 20-го. Нынешняя зима искрит по-новому.

Наталья Павловская, дизайнер аксессуаров:

Главные тренды этого года – это минимализм, однотонность, мягкая вязка, мягкий объем. Они создадут приятную атмосферу, уют и тепло. Сейчас актуальны шапочки с отворотом и торчащей макушкой.

Чувство легкости есть и в узорах. Дизайнеры не сплетают огромные косы, а выбирают классическую резинку. Это касается и повязок. Настоящее спасение для леди, которые боятся испортить свои локоны. Теплые ободки напоминают невесомые бабочки. Главное выбирайте аксессуары под свой цветотип и форму лица.

Наталья Павловская:

Блондинкам подойдут красивые оттенки морской волны либо бирюзы. Шатенкам подойдут оттенки марсала либо хаки. Также актуально сочетание нескольких цветов в одной шапочке, но будьте внимательны, чтобы она гармонировала с вашим гардеробом верхней одежды. Старайтесь, чтобы это были разные оттенки одной цветовой гаммы. Это может быть черный с добавлением серого, либо черный с добавлением бежевого.

Стильно «зафиналит» зимний выход объемный шарф. Про снуд забудьте и завезите на дачу. Драпируйте «восьмеркой», «галстуком» и согревайте душу себе и случайным прохожим. Фэшн-урок для вас. Наталья Павловская:

Мы перекидываем шарф, и у нас идет самый простой способ. Его заложить вот так, и этот же второй конец мы точно так же закладываем. У нас создается такая объемная подушечка для шеи, чтобы не было холодно. И мы красиво его драпируем вместе с пальто.

Растворившись в зимней красоте, не забудьте обратить внимание на «начинку». 100% акрил или полиэстер не вариант. Такие шапки не согреют и быстро потеряют внешний вид. 100% шерсть может вызвать аллергию. Пух норки и мохер выглядят блистательно, но разлетаются по всему лицу и приносят массу дискомфорта. Синтетика – не приговор, но следите, чтобы ее было до 50%, тогда головной убор не будет деформироваться и долго прослужит.

Наталья Павловская:

Идеальное сочетание – это немножко мохера, немножко шерсти и содержание акрила – он не дает нити растягиваться и деформироваться.