Составляем свадебный браслет: мастер-класс от дизайнера Анастасии Аксеновой

Нежные бутоны чайных роз и воздушные соцветия орхидей и лилий. Свадебная флористика летом благоухает особенно! Дизайнеры украшают приму торжества и подружек невесты цветочными ободками, браслетами, диадемами и с удовольствие окунают нас в романтичный мир фей!

Прекрасные букеты в прическах невесты распускаются уже несколько сезонов подряд и популярны еще больше, чем классическая фата. Корреспондент программы «Утро. Сьтудия хорошего настроения» на СТВ провела мастер-класс и сделала свадебный аксессуар вместе с дизайнером Анастасией Аксеновой.

Анастасия Аксенова, дизайнер:

Сегодня мы будем делать браслет для невесты, который также можно использовать как браслет для подружки невесты. Для этого нам понадобятся ножницы, свеча, немного кружева, бусины, иголка с ниткой, зажигалка, шифон или это может быть тюль, которую используют для штор, и лента.

Первым делом мы готовим наши заготовки для цветков, мы нарезаем полосками ткань, затем она станет квадратами, а из квадратов превратится в кружки, они должны идти разных размеров от большего к меньшему. Делаем все на глаз, точного количества заранее нельзя предсказать - чем больше лепестков, тем пышнее цветок.

У нас получились такие квадратные заготовки, которые сейчас мы будем делать круглыми. Для этого мы складываем каждый квадрат пополам и примерно на глаз вырезаем круг. Он не должен быть идеально ровным.

У нас получились круглые заготовки разного диаметра. Дальше мы их будем обрабатывать при помощи свечки и огня.

Слегка опаливаем края кругов, они приобретают изогнутую форму лепестков. Затем собираем из них три бутона. Вкладываем кружки один в один от большего к меньшему. Центр композиции закрепляем иголкой с ниткой и украшаем середину жемчужными бусинами.

Анастасия Аксенова:

У нас получается три готовых цветка, которые мы будем использовать для браслета. Для этого нам понадобятся небольшие обрезки кружева. Беру три небольших кусочка.

Наши кусочки кружева мы теперь соединяем между собой иголочкой и ниткой, чтобы в дальнейшем прикрепить к нему цветы. Соединяем произвольно.

Теперь мы пришиваем к середине нашу ленту. Длину ленты выбираем в зависимости от запястья, чтобы вы могли завязать свободно бант.

Теперь можно соединить с помощью иголки с ниткой, также можно использовать клеящий пистолет с силиконовыми стержнями для быстроты работы. Цветочки мы приклеиваем произвольно, в зависимости от того, как вам нравится. Я выбираю композицию по треугольному типу. Получается такое украшение. Его можно использовать, завязав на руку.

В итоге у нас получается такое нежное украшение, которое можно использовать , как для смой невесты, так и подружкам невесты.