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«Мисс Минск-2013». 25 июня станет известна обладательница титула «Мисс зрительских симпатий»

25 июня 2013 16:13
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Новости Беларуси. На пути к финалу. Народную любимицу конкурса «Мисс Минск» выберут 25 июня телезрители. В прямом эфире телеканала СТВ. 25 июня в 21.00 в эпицентр конкурса превратится площади у Дворца спорта. Проголосовать за будущую «Мисс зрительских симпатий» можно будет по городским и мобильным телефонам, а также с помощью СМС. Рейтинги тут же отобразят на он-лайн табло.

Поддерживать финалисток на протяжении 40 минут голосования будут ведущие. Не обойдется и без неожиданных вопросов. Финальному этапу конкурса предшествовала серьезная подготовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Сергиевич, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:
Не у каждой девушки в жизни может быть возможность поработать с такими профессионалами. И поэтому мы учимся красиво ходить, красиво говорить, мы учимся общаться, приобретаем новых знакомых, новых друзей.

Наталья Башура, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:
У нас просто нет времени волноваться, поэтому сейчас все очень заняты, в суете. Я думаю, самые эмоции, самый драйв будут на финале.

Екатерина Володько, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:
Мы действительно стали дисциплинированней, у нас отточилась походка, то есть мы чувствуем себя принцессами, ждем скорее выхода, всего. Поэтому мы благодарны СТВ.

Алина Данилевич, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:
Эмоций, на самом деле, очень много, они все разные. Конечно, это радость, немного волнения есть.

Татьяна Новикова, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:
Научились многому. Нас научили правильно ходить, нас научили этикету, нас научили правильно говорить, правильно общаться, правильно выглядеть.

За считанные дни до финального шоу у 27 конкурсанток по-прежнему насыщенная программа. 25 июня претендентки на заветную корону «Мисс Минск-2013» встретились с жюри. Проявить себя девушки, которые мечтают стать лицом города, могли во время традиционного дефиле и личного общения с опытными судьями.

# Мода # Мисс-Минск 2013. Новости

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