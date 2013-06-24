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«Мисс Минск-2013». Самую красивую девушку столицы назовут уже 27 июня

24 июня 2013 06:03
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Новости Беларуси. Кто же станет самой красивой девушкой столицы? Интрига конкурса «Мисс Минск» разрешится уже на этой неделе. Имя победительницы и обладательницы заветной короны назовут уже 27 июня. За престижный титул поборются 27 девушек.

А пока у красавиц насыщенная проектная жизнь. Они уже попробовали свои силы в телевизионной студии, на картофельном поле и молочной ферме, трудились в ботаническом саду, любовались красотами Несвижского замка. Плюс ко всему – ежедневные съемки, тренировки и дефиле. Находят время девушки и для общение с родными, близкими и многочисленными поклонниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Мода # Мисс-Минск 2013. Новости

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