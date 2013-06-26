«Мисс Минск-2013». Титул «Мисс зрительских симпатий» получила Мария Смаргун

Новости Беларуси. «Мисс Минск-2013» - народный выбор! Накануне поздно вечером стало известно имя обладательницы титула «Мисс зрительских симпатий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Смаргун, «Мисс зрительских симпатий» конкурса красоты «Мисс Минск-2013»:

Столько эмоций! Я хочу поблагодарить всех - родителей, своих друзей, знакомых, всех телезрителей, которые голосовали а меня! Спасибо вам большое! Я мечтала занять именно этот титул, так как это выбор телезрителей, весь Минск, вся страна.

Приз зрительских симпатий считается одним из самых престижных на конкурсе и вполне конкурирует с титулом «Мисс Минск». А у зрителей была возможность познакомится с каждой из участниц. На протяжении месяца девушки постоянно находились под пристальным внимание видеокамер. Всё происходящее показывали в дневниках «Мисс Минск».

Девушки тщательно готовились к финалу: это уроки дефиле, хореографии, примерки платьев и украшений, занятия спортом, гонки на картинге, прогулка на яхте. Финалистки посадили аллею роз, устроили бал в Несвижском замке и даже доили коров! Им пришлось отказаться от личной жизни, а некоторым взять отпуск на работе!

За всем происходящим следили зрители СТВ! Теперь все эти испытания позади! Впереди самое сложное – финал. Он состоится уже завтра во Дворце спорта. Там из 27 красавиц выберут «Мисс Минск-2013». Как выбирали главную столичную красавицу, зрители телеканала СТВ увидят 6 июля.