Новости Беларуси. «Писк школьной моды». Солигорские швейники разработали более 120 моделей школьной формы. Найти фэшн-новинки можно в отечественной торговле и на российском рынке. Сдержанная цветовая гамма дополнена модными украшениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы ученические будни не были серыми, девушкам предложены наряды с цветами и бантами. В коллекции широкий ассортимент блузок как на каждый день, так и парадно-выходных. Дизайнеры подумали не только о внешнем виде школьных модников, но и об их комфорте.

Татьяна Ерота, заместитель директора швейного предприятия:

Наша одежда делового стиля для детей школьного возраста была отмечена наградами как в Российской Федерации, так и в пределах Республики Беларусь. При разработке новых моделей предпочтение отдавалось комфорту и удобству, поэтому были использованы более мягкие ткани с применением эластана.

Елена Гвоздович, начальник отдела разработки детского ассортимента швейного предприятия:

Когда мы создаем наши коллекции, предполагаем так, чтобы покупатель сам мог по своему усмотрению скомплектовать себе гардероб. То есть какие-то изделия выпускаем мини-блоками. В рамках одного блока покупатель может себе подобрать и блузку, и жакет, и юбку, и брючки, и сарафан. Поэтому тут уже дело каждого. То есть даже при массовом производстве каждая школьница может выглядеть индивидуально.