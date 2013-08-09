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Солигорские швейники разработали более 120 моделей школьной формы

09 августа 2013 14:23
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Новости Беларуси. «Писк школьной моды». Солигорские швейники разработали более 120 моделей школьной формы. Найти фэшн-новинки можно в отечественной торговле и на российском рынке. Сдержанная цветовая гамма дополнена модными украшениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы ученические будни не были серыми, девушкам предложены наряды с цветами и бантами. В коллекции широкий ассортимент блузок как на каждый день, так и парадно-выходных. Дизайнеры подумали не только о внешнем виде школьных модников, но и об их комфорте.

Татьяна Ерота, заместитель директора швейного предприятия:
Наша одежда делового стиля для детей школьного возраста была отмечена наградами как в Российской Федерации, так и в пределах Республики Беларусь. При разработке новых моделей предпочтение отдавалось комфорту и удобству, поэтому были использованы более мягкие ткани с применением эластана.

Елена Гвоздович, начальник отдела разработки детского ассортимента швейного предприятия:
Когда мы создаем наши коллекции, предполагаем так, чтобы покупатель сам мог по своему усмотрению скомплектовать себе гардероб. То есть какие-то изделия выпускаем мини-блоками. В рамках одного блока покупатель может себе подобрать и блузку, и жакет, и юбку, и брючки, и сарафан. Поэтому тут уже дело каждого. То есть даже при массовом производстве каждая школьница может выглядеть индивидуально.

# Фотофакт # Мода # Детская одежда

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