Дресс-код: адекватно ситуации, месту и времени

Следовать дресс-коду летом задача не из легких, ведь ничего кроме струящихся платьев и шорт-мини надевать не хочется. Однако, офисные правила диктуют оставаться скромными и не бросать вызов коллегам своим полуобнаженным телом.

Татьяна Стаселович, стилист:

Нельзя одевать короткие шорты, мини-юбки, недопустимы глубокие декольте и открытые плечи. При строгом дресс-коде не приветствуется открытая обувь. Должны быть туфли. Многие девушки делают большую ошибку, когда приходят на работу в пляжной обуви. Это недопустимо. Обязательны чулки, колготки или колготки в сеточку. Но сеточка не должна быть черного цвета и не должна быть крупной.

Когда на улице жара, а нужно соблюдать строгий дресс-код, стилисты рекомендуют носить костюмы и платья из натуральных тканей, таких как лён и хлопок. Они позволяют дышать телу. Не нужно забывать, что на работе нелопустимы прозрачные ткани. Желательно выбирать пастельные тона, безусловно не яркие, не кричащие. Одежда должна быть адекватна ситуации, месту и времени.

Татьяна Стаселович:

Допустимая длинна юбки - на лодошку выше колена. Хотя для многих компаний и эта длинна не приемлима. Что касается бижютерии, я бы не рекомендовала носить крупную бижютерию - массивыне браслеты, подвески, бусы.

Некоторые из мужчин вынуждены даже в самую жаркую погоду не вылезать из костюмов. Это вовсе не их прихоть. Это праавило хорошего корпоративного тона. Что же носить на работу мужчинам летом и на какие пойти компромисы, чтобы от жары не лишиться сил и правила делового дресс-кода не нарушить, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Отдайте предпочтение костюму иди пиджаку из 100% хлопка или смеси тканей - хлопка и льна примерно в равны пропоциях. Основные цвета пиджака на летний период - хакки, беж, глубокий тёмно-синий, светло-голубой. Что касается рубашек, отдайте предпочтение белой рубашке, а ткже рубашкам пастельных тонов.

Татьяна Стаселович:

Я не рекомендовала бы носить на работу сорочки с коротким руковом. Это при строгом дресс-коде недопустимо. Допускается лишь закатывать рукава, но на 1-2 манжета. Если все же ваш корпоративный дресс-код допускает сорочки с коротким руковом, то их нельзя носить с галстуком и с пиджаком.

Конечно, и в жаркое время лучшей одеждой для офиса является деловой костюм. Однако ничто не помешает вам сменить зимнюю цветовую гамму на летнюю. Чуть больше красок, чуть больше свободы, но в рамках классического офисного стиля.

Таковы основыне правила дресс-кода в теплую пору года.