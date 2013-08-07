Образ в стиле «nude look»: естественный макияж или как создать иллюзию отсутствия косметики? Мастер-класс

Сияющая здоровая кожа, нежный румянец, чистый взгляд. Визажисты всего мира выбирают безупречный минимализм. Природная красота и естественный макияж – тенденция вне времени. Модели с «обнаженными лицами» – маст-хэв на показах именитых дизайнеров. Хрупкий, милый и невероятно женственный образ в стиле «nude look» - оптимальный вариант дневного макияжа.

Интересно, что в сезоне 2013 минимализм не подразумевает полную иллюзию отсутствия косметики. Стилисты советуют сделать акцент на губах и выбрать натуральные ягодные оттенки. Выгодно подчеркнут архитектуру лица и широкие выразительные брови – яркий тренд последних лет, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Научится создавать nude look - настоящее искусство! Времени и сил потребуется гораздо больше, чем для традиционного макияжа. Основа – идеальный ровный тон кожи, все равно как подготовить холст для будущей картины. Начинаем с очищения лица лосьоном или тоником, затем увлажняем кожу. Используем специальную базу под мэйк-ап, легкий крем или сыворотку, эти средства быстро впитываются и не оставляют блеска. Наносим крем легкими движениями по массажным линиям, и не пропускаем веки! Так выравнивается цвет кожи, а визаж будет более стойким. Лицо готово к коррекции. Делаем кожу гладкой и бархатистой!

Екатерина Самарская, визажист:

Минимум должно быть тонального крема. Из тонирующих средств мы используем тон-флюид желательно, он будет полупрозрачный и даст легкий эффект. Тон максимально подбираем, чтобы он был приближен к цвету лица. Чтобы у нас не было маски на лице. Я смешиваю два цвета, темно-бежевый и натуральный.

Для дневного фреш-макияжа лучше использовать тональные средства естественных оттенков со светоотражающим эффектом, а вот для вечернего выхода в свет подойдет матирующий тональный крем, он идеально скроет все недостатки. Наносим корректирующее средство тонким слоем, обязательно тонируем веки.

Екатерина Самарская:

Если мы пудрой не зафиксируем, у нас будет меньшая стойкость. Пудру мы наносим легкими движениями, мы не должны вбивать это все. Можно или прозрачную пудру использовать, или под тон.

Приступаем к макияжу глаз! Используем матовые тени пастельных тонов. Выбеливаем веки. Наносим сливочный оттенок на подвижное веко. А затем тенями молочного цвета проводим под бровью. Это сделает взгляд более открытым и придаст свежести образу.

Палитру теней выбираем в зависимости от цветотипа. Для карих глаз возьмем светло-коричневый оттенок, слегка подчеркнем нижнее веко. Затем наносим тени во внешние уголки глаза и растушевываем к середине верхнего подвижного века

Екатерина Самарская:

Берем на тон темнее шоколадные тени, которые наносим в уголки глаз, чтобы сделать глубину, прорабатываем нижнее веко под ресницами, растушевываем.

Сделаем тоненькую стрелку, легко проведем по линии роста ресниц шоколадными тенями! Можно использовать коричневую подводку или карандаш, так макияж глаз будет более ярким. После наносим белые матовые тени во внутренние уголки глаза. Такой нехитрый прием обладает освежающим эффектом, взгляд будет более открытым!

Екатерина Самарская:

Прорисуем бровь, используем тени светло-коричневые, или карандаш, но только не черный! Для этого используют скошенную кисть. Мы по росту волос делаем штришки, чтобы получилась максимально естественная бровь, мы прорисовываем волоски.

Чтобы сделать брови более объемными и создать эффект дымки, двигаемся кистью в обратном порядке от конца брови к носу и растушевываем. Завершаем макияж глаз, слегка прокрашиваем ресницы в два слоя. Не забываем еще один секрет естественного мэйка – проводим белым карандашом по внутреннему нижнему веку! Так взгляд будет более неотразимым!

Екатерина Самарская:

Я проработаю нижние ресницы кистью.

Следующий этап «nude look» – корректируем скулы и создаем нежный румянец, словно вы только вернулись с прогулки на свежем воздухе!! Выбираем нежно-розовые и бежевые цвета для светлой кожи, светло-коричневые – для темной.

Екатерина Самарская:

Если Таня улыбнется, нанесем на яблочки румяна. От носа к уху.

Золотое правило любого мэйка. Если акцент на глаза, губы максимально естественные, и наоборот! Используем карандаш для губ, так можно не только скорректировать форму, но и сделать макияж более стойким. Не отрывая карандаш, гладко наносим контур и закрашиваем губы. Придаем объема и наносим в центр прозрачный нежно-розовый блеск. Губы в естественном макияже невероятно мягкие и соблазнительные.

Макияж в стиле «nude look» готов! Естественность – лучшее украшения для каждой девушки! С этим согласны и большинство мужчин. Именно натуральный макияж они признали самым соблазнительным и привлекательным. Учитесь подчеркивать свои достоинства элегантно!