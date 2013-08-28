Школьный дресс-код: каким он может быть?

Школьный дресс-код изучаем вместе. От образов английских леди и шотландской клетки до даже брутального милитари. Чем порадуют белорусские дизайнеры в этом году, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

«Двойка» - брюки и пиджак для мальчиков, строгие платьица для девочек. Школьная мода консервативна. Деловой стиль дисциплинирует и настраивает на рабочий лад. Поэтому от осени до осени тенденции лишь обновляются! В этом году более 250 новых моделей составили гардероб учеников. Дизайнеры выбирают для юных джентльменов безупречный английский стиль! Вельветовые и шерстяные пиджаки с кожаными вставками или с гербом традиционного клуба вмиг превратят учеников в стильных денди! Современная форма немыслима без специальных защитных карманов для мобильных телефонов и не только!

Ирина Зенькевич, заведующий сектором швейных товаров универмага:

Обыкновенный классический пиджак, но сюрприз – подкладка с таблицей умножения. Одна из новинок сезона – классический костюм для мальчика. Пиджак выполнен из 100% шерсти, интересны здесь накладные карманы.

Жилетка, кардиган, свитер – универсальный топ для учеников. Однако импровизацию никто не отменял! Составим несколько капсул прямо сейчас!

Виктория Острова, стилист школы имиджа:

Здесь у нас рубашка и брюки. Добавляем пиджак - получается более строгий вариант. Если добавить аксессуар, например, бабочку - получаем яркий акцент. Также можно добавить сюда трикотажный жилет. Так получается новый комплект. Альтернативу строгим синим брюкам могут составить черные, и мы создаем новый вариант.

Как известно, детская мода – калька взрослой. Строгие жакеты с отголосками милитари, кружевные вставки, гофре, богатый декор – все это порадует учениц в новом сезоне! Особый шик – комплекты «а-ля» Шанель, жакеты с белой отделкой и жемчужными пуговичками.

Ирина Зенькевич:

Обыкновенный классический сарафан, выполненный из клетки, но очень интересно сделана юбочка в форме тюльпана.

Сарафаны – маст-хэв школьницы! Добавить водолазку или блузу, и каждый день можно выглядеть по-новому! Разные фасоны и цвета! Классическую шотландку дизайнеры интерпретируют на любой вкус и украшают оригинальным декором! Белоснежная блуза оживит самый строгий комплект! Жабо, рюши, банты, кружево, бусины – такой романтичный декор ученицы оценят в 10 баллов! Радуют и цветные топы с готовыми аксессуарами. Правда, все должно быть в меру! И главное правило – хорошая блуза не должна содержать больше 30% искусственных волокон!

Ирина Зенькевич:

При покупке блузы для девочек и сорочек для мальчиков, я рекомендую обратить внимание на состав ткани, чтобы было больше содержания хлопка, есть даже 100%. Для ребенка это очень удобно.

Находка последних лет – готовые школьные комплекты. Дизайнеры отлично поработали за вас! Рубашка со свитерами и кардиганами – функциональная вещь, трансформировать можно по вкусу! Синий, черный, серый, коричневый - базовая палитра для школьников вне веяний моды, она настраивает на интеллектуальную деятельность. И все же строгость следует разбавлять природными и пастельными оттенками и не забывать про яркие аксессуары! Строгие наряды школьников не должны превращаться в офисный дресс-код! Цветной жилет, бабочка и брюки – стиляг в школе никто не отменял.

Виктория Острова:

Следует избегать формы, которая сковывает движение, такие модели для детей будут неудобны. Следует избегать излишнего декора, все-таки деловой стиль одежды э того не предусматривает. Кричащие цвета слишком вызывающие, будут отвлекать от учебного процесса.

Всего несколько дней осталось до школьного звонка. Более 800 базаров порадуют детей и родителей. Выбирайте классику и не забывайте про оригинальность!