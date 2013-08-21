Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 8)

Екатерина:

Отталкивалась от любимой сумки и от юбки. Юбка привезена из Франции этой весной. Юбку выбирала трехлетняя дочка, сказала необычная, красивая, красненькая и в цветочек. Кольцо, браслет куплены в разных путешествиях. Браслет из Харькова, кольцо откуда-то из Европы.

Мария:

Я слушаю достаточно тяжелую музыку, этим пытаюсь выразить себя и показать этим. Сегодня на мне черные джинсы, мужские туфли, мамина кофточка, ожерелье с черепами, которое выражает то, что я слушаю, круглые очки, как у Ози Озборна.

Мария:

Очки были найдены в Польше в винтажном магазинчике совершенно случайно, но создали специальное настроение на все лето. Джинсы наполовину хендмейд, были недавно сданы моей маме, которая сделала из рубашки вот такие вкладочки!

Мерьем:

Очень важно не потеряться в толпе, должно быть разнообразно: красные кроссовочки, аксессуары, курточка.

Алеся:

Сегодня я оделась в стиле гранж 80-х, что ярко показывают мои леггинсы. Выбор пал на эти леггинсы и сумку, потому что я решила встретиться со своим старым другом и хотела его шокировать своим внешним видом, хотя мы с ним нечаянно оделись в одной гамме. Обычно я люблю еще более яркие образы, потому что я джазовая вокалистка. Все свои вещи тащу из Китая, плачу за дикие перевесы. Леггинсы – 4$, сумка 12$. Насчет очков - все время покупаю фирменные, как и обувь. Не могу позволить носить фэйк, все ради удобства и комфорта!