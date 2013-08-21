Колористика: какой цветотип подходит вам - холодный или тёплый и как правильно сочетать цвета?

На модном небосводе воцарилась радуга! Подиум напоминает калейдоскоп ярких красок. Деграде и колорблок, иначе переход от светлых оттенков к темным, а также сочетание нескольких цветов в одном наряде – вот, что привлекает и одновременно ставит в тупик миллионы модниц. Ведь колористика – дело тонкого вкуса, от элегантности до клоунады, порой один шаг… Главное – подбирать оттенки в соответствии вашим природным краскам и внешности. Однако сезонные цветотипы весьма ограниченная классификация. На помощь придет цветовой круг, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

Елена Карчик, стилист школы имиджа:

Условно круг можно разделить на теплые и холодные цвета. С красного до зеленого против часовой стрелки условно можно назвать холодными. По часовой стрелке условно можно назвать теплыми. Прикладывая эти цвета, можно определить к какому цветотипу вы скорее всего будете относиться. Есть люди, которым идут и теплые и холодные цвета.

Как это работает?! Проведем мастер-класс по колористике вместе! За основу возьмем холодный тип внешности. Наша модель Александра идеально попадает под цветотип «зима». Голубые глаза, бледные губы и кожа, темные волосы. Поэтому ориентир – холодная гамма круга, которая органично дополнит естественную красоту.

Елена Карчик:

Например, мы можем взять три цвета: фиолетовый, пурпурный и синий. Они находятся рядом друг с другом, поэтому они будут очень хорошо смотреться друг с другом.

Сочетание аналоговых цветов, соседних тонов одного цвета – удачная комбинация. Выберите основной тон и гармонично дополните его оттенками. Всегда интересна и игра контрастов – цвета противоположные друг другу в спектре, как правило, хорошие союзники. Однако не всем к лицу резкий переход! К примеру, фиолетовый и желтый: если хотите более мягкого контраста – сделайте шаг в сторону. Фиолетово-коралловый наряд будет более спокойным и элегантным. Добавим катализаторы в холодную гамму!

Елена Карчик:

Мы взяли глубокий красный цвет – бордовый, синий цвет – знаковый для Александры, и тепло-зеленый, травянистый. Почему мы выбрали третий цвет, который казалось бы ей не подходит, потому что этот цвет усиливает темно-красный. Однако у нас теплый зеленый, он стоит возле желтого, поэтому контраст будет не таким жестким, будут здорово.

Шкала Максвелла – также любимый инструмент визажистов-стилистов! От самого темного до светло-бледного оттенка цвета. Внешность человека обладает разной степенью насыщенности, и это следует учитывать в выборе одежды и аксессуаров!

Елена Карчик:

Для Александры можно брать не только яркие цвета, но те же самые цвета в гораздо более светлом исполнении. Например, подобные цвета, которые мы брали ранее. Волосы темные, кожа светлая, можно повторять этот прием и в одежде. Соответственно мы выбрали яркие графичные темные украшения, чтобы дополнить светлые цвета, выбранные в комплекте. Без них образ был бы не таким законченным и образ не таким выразительным.

Не спешите наряжаться во все цвета радуги! Слишком массивный колорблок добавит вам ненужных объемов! Учитывайте свой цветотип, делайте ставку на один цвет и его оттенки – комплементарные пары (розовый и красный, голубой и синий). Самодостаточные яркие сочетания разбавляйте универсальными цветами бежевого-белого-черного, а также нейтральными аксессуарами. Туфли и клатч телесного цвета – отличный вариант. Вписывать в цветовой круг можно не только треугольники, но и шестиугольники! Правда, такая геометрия требует мастерства и особого чутья!

Елена Карчик:

Если вы не уверены холодный или теплый у вас цветотип, достаточно подойти к зеркалу и приложить разные цвета к себе и посмотреть, когда и при каком цвете ваш цвет лица будет выглядеть наиболее удачно. Нельзя сказать, что мне не идет зеленый, синий цвет. Нужно просто найти свой оттенок и подобрать тот, который будет близок вашим природным краскам.

Дизайнеры в этом году выбирают беспроигрышное сочетание – черно-бело-синюю графику. Приветствуются разные оттенки серого. Фавориты – бордо, изумруд, кобальт, оранжевый. При этом цвета должны быть чистыми. Помните, что какой бы модной не была вещь, если палитра не ваша – это перечеркнет весь образ!