Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 7)

Женя:

Я предпочитаю street style. Все модели одеваются в этом стиле. Я сам тоже модель, поэтому его предпочитаю. Обычно модель ходит в таком виде на кастинги. На мне узкие штаны, они короткие, это сейчас актуально, туфли-оксфорды и рубашка, она очень яркая. Рубашка отца. Майка недорогая, я ее купил в секонд-хенде, на ней интересный принт. Все спрашивают, где я ее купил.

Нелли:

На мне надета яркая блуза, я очень люблю яркие цвета, тем более желтый, это цвет сезона, и это лето. Обувь на танкетке - очень удобная, яркая. И рваные джинсы, уже классика.

Катя:

Я живу в Лионе, второй раз в Минске. Город изменился, стал красивее. Белорусские девушки более женственные, чем француженки. Мой стиль – это спорт и шик, этот стиль подходит моему характеру. Я надела джинсы с белой майкой, украсила колье, классические туфли и модный пиджак ментолового цвета.

Аня:

Сегодня я одета в стиле городской шик - это мой любимый стиль, я стараюсь всегда так выглядеть. На мне джинсовая рубашка, которая уже, по-моему, стала классикой. Я ее очень люблю и стараюсь ее одевать. Также на мне одеты модные в этом сезоне брючки бургунди и туфельки - яркие бежевые с оранжевеньким , которые придают моему стилю тот самый шик. Конечно же сумочка, подобранная под цвет туфелек, и часики, которые также придают образу шик.

Оля:

Я люблю смешивать стили, поэтому иногда сочетаю спортивные и романтические детали вместе. Например, вот такая романтичная шляпка с бантиком в горошек и довольно-таки спортивная футболка в листики. Также брючки узкие с ярким принтом. Они тяготеют к гламурному стилю. Разные кольца, напоминающие винтажные.