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Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»

28 ноября 2019 07:25
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Природа припудрила носик. Заснеженные улицы хвастают зимним убранством. Самое время и себя порадовать обновками. Меховые аксессуары холдинга «Марко» созданы, чтобы украшать и согревать.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-1

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Для девушек мы предлагаем фактически классику, но в новой интерпретации с разными обработками. Это береты, шапки-ушанки и головные уборы, комбинированные с трикотажем и кожей.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-4

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-6

У нас есть варежки из норки, овчины, митенки, разнообразные шарфы, палантины и накидки.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-9

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-11

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-13

Укутавшись в теплую шубку, не забудьте зафиналить образ подходящей сумочкой. Компания «Витма» создает лимитированные коллекции, чтобы каждая модница чувствовала себя неповторимой.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-16

Вера Рачковская, модельер-конструктор УПП «Витма» холдинга «Марко»:
Мы также предлагаем капсульные коллекции, которые объединены одним стилистическим направлением. Акцент в образ добавят буквенные и анималистичные принты.

Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» холдинга «Марко»:
Мы разработали сумочку со съемными клапанами. Она подходит для повседневной жизни, так и может быть вечерним вариантом.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-19

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-21

Мода на трансформеры набирает обороты. Дизайнеры «Марко» транслируют ее и в моделях обуви. Полюбившиеся всем грубые ботинки из натуральной кожи с легкостью превращаются в элегантные полусапожки.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-24

Марина Скобелева, художник-модельер холдинга «Марко»:
Всегда эффектный и популярный буквенный принт, в этом сезоне он выступает в новом качестве. Наши модельеры использую или слово, или фразу целиком.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-27

Укороченные «а-ля угги» на мягкой прорезиненной подошве сделают образ игривым.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-30

Эта пара обещает стать хедлайнером сезона! Бабл-платформа и безумная шнуровка – вызывающе стильно.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-33

Добавить дерзости не помешает и в классический образ. Сочетая высокие сапоги на брутальном каблуке с женственной сорочкой, вы только подчеркнёте свой утонченный вкус.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-36

Модная революция коснулась и мужского гардероба. Дизайнеры балуют сильный пол контрастными новинками из текстильных материалов с водоотталкивающим эффектом.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-39

Мария Яцук, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:
Ультрамодные подошвы с глубоким протектором станут несомненными фаворитами для тех, кто предпочитает комфортную обувь.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-42

Обувь в стиле кежуал подойдет как для похода в офис, так и для прогулок с друзьями. В данной модели мы использовали массивные блочки, молнии и толстую тракторную подошву.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-45

Для любителей активного отдыха мы предлагаем ботинки с системой антигололед.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-48

Сальто на льду или с горы на санках – легко. «Марко» – спонсор детского счастья и родительского спокойствия.

Светлана Васильева, инженер-технолог обувного холдинга «Марко»:
Мы широко используем натуральные материалы с антивандальным покрытием, которые предохраняют носочную и пяточную часть от царапин. Данный материал представляет собой натуральную кожу в виде спилок со специальным покрытием.

Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»-51

Все топовые модели зимней коллекции можно найти в столичном торговом центре «Diamond city» и в магазинах «Марко» в вашем городе.

*На правах рекламы.

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