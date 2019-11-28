Что носить этой зимой? Показываем новую зимнюю коллекцию от «Марко»

Природа припудрила носик. Заснеженные улицы хвастают зимним убранством. Самое время и себя порадовать обновками. Меховые аксессуары холдинга «Марко» созданы, чтобы украшать и согревать.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

Для девушек мы предлагаем фактически классику, но в новой интерпретации с разными обработками. Это береты, шапки-ушанки и головные уборы, комбинированные с трикотажем и кожей.

У нас есть варежки из норки, овчины, митенки, разнообразные шарфы, палантины и накидки.

Укутавшись в теплую шубку, не забудьте зафиналить образ подходящей сумочкой. Компания «Витма» создает лимитированные коллекции, чтобы каждая модница чувствовала себя неповторимой.

Вера Рачковская, модельер-конструктор УПП «Витма» холдинга «Марко»:

Мы также предлагаем капсульные коллекции, которые объединены одним стилистическим направлением. Акцент в образ добавят буквенные и анималистичные принты. Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» холдинга «Марко»:

Мы разработали сумочку со съемными клапанами. Она подходит для повседневной жизни, так и может быть вечерним вариантом.

Мода на трансформеры набирает обороты. Дизайнеры «Марко» транслируют ее и в моделях обуви. Полюбившиеся всем грубые ботинки из натуральной кожи с легкостью превращаются в элегантные полусапожки.

Марина Скобелева, художник-модельер холдинга «Марко»:

Всегда эффектный и популярный буквенный принт, в этом сезоне он выступает в новом качестве. Наши модельеры использую или слово, или фразу целиком.

Укороченные «а-ля угги» на мягкой прорезиненной подошве сделают образ игривым.

Эта пара обещает стать хедлайнером сезона! Бабл-платформа и безумная шнуровка – вызывающе стильно.

Добавить дерзости не помешает и в классический образ. Сочетая высокие сапоги на брутальном каблуке с женственной сорочкой, вы только подчеркнёте свой утонченный вкус.

Модная революция коснулась и мужского гардероба. Дизайнеры балуют сильный пол контрастными новинками из текстильных материалов с водоотталкивающим эффектом.

Мария Яцук, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:

Ультрамодные подошвы с глубоким протектором станут несомненными фаворитами для тех, кто предпочитает комфортную обувь.

Обувь в стиле кежуал подойдет как для похода в офис, так и для прогулок с друзьями. В данной модели мы использовали массивные блочки, молнии и толстую тракторную подошву.

Для любителей активного отдыха мы предлагаем ботинки с системой антигололед.

Сальто на льду или с горы на санках – легко. «Марко» – спонсор детского счастья и родительского спокойствия. Светлана Васильева, инженер-технолог обувного холдинга «Марко»:

Мы широко используем натуральные материалы с антивандальным покрытием, которые предохраняют носочную и пяточную часть от царапин. Данный материал представляет собой натуральную кожу в виде спилок со специальным покрытием.