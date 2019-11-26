Какую зимнюю обувь лучше выбрать? 3 важных параметра

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – преподаватель специальных дисциплин Минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности – Татьяна Юхневич.

Какую зимнюю обувь лучше выбрать?

Татьяна Юхневич, преподаватель специальных дисциплин Минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности:

Верх обуви должен быть сделан из натуральной кожи. Материал подошвы должен быть морозоустойчивым и нескользящим – это термоэластопласт, который выдерживает -40 градусов, он не трескается. Также нужно обращать внимание на высоту приподнятости пяточной части, каблук должен составлять не более 50 мм.