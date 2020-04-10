«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ

Анастасия Макеева, корреспондент:

Времена дефицита прошли. Ждать платье мечты месяцами не нужно. Но, несмотря на все это, индивидуальный пошив не теряет своей актуальности.

И речь не только про людей с нестандартными формами, а про возможность выбора качественных натуральных материалов, а значит, долговечности. Инга Шкуратова, эксперт по тканям:

Если мы выбираем костюм на какое-то более холодное время года, то я советовала бы костюм из 100% шерсти, потому что она без эластана, который не тянется, она себя очень хорошо ведет в носке и не вытягивается. Если на теплое время года, то это может быть смесовой состав, например, вискоза и шерсть либо лен.

Инга вдохновилась на создание базовой капсулы. В основном в ней играет классика. Платье-жакет, пальто-халат и шелковые топы – таков выбор леди.

Инга Шкуратова:

Базой обязательно является женский костюм, потому что его можно носить и отдельно, и в паре, меняя стиль от кэжуал до праздничного.

Сшила платье-комбинацию, его можно носить и под свитер, и под кеды, и под босоножки на небольшом каблуке – оно такое универсальное.

Татьяна Тарашкевич уже 20 лет работает феей. Заказы расписаны по часам. Вот и сейчас в центре внимания – яркие 60-ые. Ретро – это всегда красиво. Татьяна Тарашкевич, мастер по пошиву одежды:

Любой мужчина будет смотреть вслед только так!

Эксклюзивность – главный козырь гардероба с иголочки. Главное не гонитесь за глянцем и учитывайте свой цветотип. Театральные манжеты и прозрачные рукава сейчас в топе, но что мешает переделать их на свой лад?

Татьяна Тарашкевич:

Когда приходит пампушка, а показывает с худой модели. «Ну, как это не будет смотреться?!» Конечно, отговариваем и подбираем.

7 раз отмерь, один раз отрежь – правило для тех, кто шьет. Все вещи должны хорошо сочетаться между собой и не скучать на вешалках.

Илона Устинович, эксперт по тканям:

Например, я понимаю, что хочу себе вот такую необычную юбку, которая шьется из жаккарда. И с чем ее носить?

Для этого придумывается вот такая майка, которая подходит по цвету.

Либо на следующий день вот такая майка.

Швейный рынок не стоит на месте. Шелковая вискоза, например, ничуть не уступает шелку, но стоит в разы дешевле. На смену пластиковым пуговицам приходят эко, из деревянной стружки и хлопка.

Илона Устинович:

В этом сезоне будут модны брюки а-ля бананы, они будут шиться из джинса, штрокса либо из любой ткани плотного хлопка, которая будет держать форму. Их можно носить с кроссовками, с каблуками. Что касается платьев – это воланы, летящие и хлопок ришелье с дырочками.

Быть мастерицей на все руки Лидию Баринову научила мама. Девушка росла в многодетной семье и уже с 6-го класса стала экспериментировать на куклах, а потом и на себе. Сегодня шьет детскую одежду, участвует в Неделях моды и благотворительных показах. Идеи подсказывает маленькая дочурка. Лидия Баринова, дизайнер:

Я люблю family look. Это вот мамино платье и такое же у нас есть дочкино платье.

Каждая вещь шилась к какому-либо событию, потом все время приятные воспоминания сопровождаются. Когда я надеваю вот это платье, вспоминаю про свадьбу племянника.

Дизайнер-самоучка год назад стала обучать молодежь. Теперь в ее мастерской аншлаг и море позитива. За два мастер-класса школьники успевают отшить спортивный костюм и модное худи. Преображаются во всех смыслах.

Лидия Баринова:

Есть дети, которые были настолько закомплексованными, буквально прошло 2-3 месяца, и на уверенность в себе повлиял тот факт, что они что-то смогли сами. Самое важное – это то, что вещь не повторится. Если говоришь, что шила сама, то это всегда вызывает восторг, даже если оно не такое крутое, как там чье-то за 500 долларов. Всегда у людей это вызывает шквал эмоций.