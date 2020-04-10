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«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ

10 апреля 2020 07:48
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Времена дефицита прошли. Ждать платье мечты месяцами не нужно. Но, несмотря на все это, индивидуальный пошив не теряет своей актуальности.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-1

И речь не только про людей с нестандартными формами, а про возможность выбора качественных натуральных материалов, а значит, долговечности.

Инга Шкуратова, эксперт по тканям: 
Если мы выбираем костюм на какое-то более холодное время года, то я советовала бы костюм из 100% шерсти, потому что она без эластана, который не тянется, она себя очень хорошо ведет в носке и не вытягивается. Если на теплое время года, то это может быть смесовой состав, например, вискоза и шерсть либо лен.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-4

Инга вдохновилась на создание базовой капсулы. В основном в ней играет классика. Платье-жакет, пальто-халат и шелковые топы – таков выбор леди.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-7

Инга Шкуратова:
Базой обязательно является женский костюм, потому что его можно носить и отдельно, и в паре, меняя стиль от кэжуал до праздничного.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-10

Сшила платье-комбинацию, его можно носить и под свитер, и под кеды, и под босоножки на небольшом каблуке – оно такое универсальное.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-13

Татьяна Тарашкевич уже 20 лет работает феей. Заказы расписаны по часам. Вот и сейчас в центре внимания – яркие 60-ые. Ретро – это всегда красиво.

Татьяна Тарашкевич, мастер по пошиву одежды:
Любой мужчина будет смотреть вслед только так!

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-16

Эксклюзивность – главный козырь гардероба с иголочки. Главное не гонитесь за глянцем и учитывайте свой цветотип. Театральные манжеты и прозрачные рукава сейчас в топе, но что мешает переделать их на свой лад?

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-19

Татьяна Тарашкевич:
Когда приходит пампушка, а показывает с худой модели. «Ну, как это не будет смотреться?!» Конечно, отговариваем и подбираем.   

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-22

7 раз отмерь, один раз отрежь – правило для тех, кто шьет. Все вещи должны хорошо сочетаться между собой и не скучать на вешалках.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-25

Илона Устинович, эксперт по тканям: 
Например, я понимаю, что хочу себе вот такую необычную юбку, которая шьется из жаккарда. И с чем ее носить?

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-28

Для этого придумывается вот такая майка, которая подходит по цвету.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-31

Либо на следующий день вот такая майка.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-34

Швейный рынок не стоит на месте. Шелковая вискоза, например, ничуть не уступает шелку, но стоит в разы дешевле. На смену пластиковым пуговицам приходят эко, из деревянной стружки и хлопка.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-37

Илона  Устинович:
В этом сезоне будут модны брюки а-ля бананы, они будут шиться из джинса, штрокса либо из любой ткани плотного хлопка, которая будет держать форму. Их можно носить с кроссовками, с каблуками. Что касается платьев – это воланы, летящие и хлопок ришелье с дырочками.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-40

Быть мастерицей на все руки Лидию Баринову научила мама. Девушка росла в многодетной семье и уже с 6-го класса стала экспериментировать на куклах, а потом и на себе. Сегодня шьет детскую одежду, участвует в Неделях моды и благотворительных показах. Идеи подсказывает маленькая дочурка.

Лидия Баринова, дизайнер:
Я люблю family look. Это вот мамино платье и такое же у нас есть дочкино платье.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-43

Каждая вещь шилась к какому-либо событию, потом все время приятные воспоминания сопровождаются. Когда я надеваю вот это платье, вспоминаю про свадьбу племянника.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-46

Дизайнер-самоучка год назад стала обучать молодежь. Теперь в ее мастерской аншлаг и море позитива. За два мастер-класса школьники успевают отшить спортивный костюм и модное худи. Преображаются во всех смыслах.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-49

Лидия Баринова:
Есть дети, которые были настолько закомплексованными, буквально прошло 2-3 месяца, и на уверенность в себе повлиял тот факт, что они что-то смогли сами. Самое важное – это то, что вещь не повторится. Если говоришь, что шила сама, то это всегда вызывает восторг, даже если оно не такое крутое, как там чье-то за 500 долларов. Всегда у людей это вызывает шквал эмоций.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-52

Илона  Устинович: 
Самым главным доказательством того, что это никогда не выходит из моды, является эта юбка. Мне ее сшила моя мама, когда я только родила и ходила в институт из декрета. Ей сейчас 30 лет, она осталась актуальной, на мое счастье я в нее до сих пор влажу.

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ-55

# Мода # Мода # Анастасия Макеева # Инга Шкуратова # Татьяна Тарашкевич # Илона Устинович # Лидия Баринова # Фотофакт # Стиль

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