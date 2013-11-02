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Самый крупный в мире оранжевый бриллиант выставлен на аукционе в Женеве

02 ноября 2013 18:13
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Новости Швейцарии. В Женеве на аукцион выставлен крупнейший в мире оранжевый бриллиант. Ожидается, что редкий драгоценный камень будет продан как минимум за  17 миллионов долларов. Его вес около 15 карат.

Камень был найден в Южной Африке, его владелец остался анонимным. «Огненный бриллиант» уйдет с молотка во вторник.

На следующей неделе в Швейцарию приедет еще один редкий гость. Это уникальный розовый бриллиант, весом в 60 карат. Организаторы аукциона планируют выручить за него около 60 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# Аукционы # Мода

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