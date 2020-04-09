Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»

В далеком-далеком государстве есть необычный остров, где сбываются все детские мечты. Хочешь побывать в лунапарке? Вперед! Желаешь поймать золотую рыбку? Вот же она. Слава рок-звезды только снится? Держи микрофон. Детские фантазии безграничны. А чтобы грезы стали явью, необязательно иметь волшебную палочку. Всего одна пара обуви «Марко» способна перевернуть детский мир с ног на голову.

Аленка Корецкая, стилист:

Каждый ребенок хочет сиять, и компания «Марко» специально разработала вот такие потрясающие кроссовки со светящимся режимом. Дело в том, что здесь есть встроенный механизм, специальный режим, который позволяет совершенно по-разному настраивать эти элементы и, родителям на заметку, такая обувь станет гарантом безопасности для вашего ребенка, потому что он, безусловно, не останется незамеченным на дороге.

Мальчишки и девчонки точь-в-точь, как их родители. Кроссовки, как у папы, туфли, как у мамы. Копировать взрослых разрешается. Аленка Корецкая:

Долгое время family look в тренде, и компания «Марко» специально разработала для детей и родителей похожие пары обуви. Внешняя поверхность создана из синтетического дышащего материала, но внутренняя поверхность абсолютно натуральная, что, конечно, обеспечит комфорт и удобство при ношении обуви.

На школьных каникулах завладеть вниманием тинейджеров непросто. Но даже гаджеты уступают яркими обновками. 1:0 в пользу «Марко». Аленка Корецкая:

Одним из фаворитов этой весной для маленьких модников является вот такая обувь с нанесением на подошву аквапринта. Аквапринт – это технология нанесения рисунка на подошву. Обратите внимание, она очень хорошо носится, она не выцветает на солнце и визуально очень привлекательная.

Юные дамы – кокетки от природы. Сегодня – удобные кроссовки, завтра – нарядные туфельки. Этой весной декора будет много. Смелые принты, цветные лаки, шипы и броская шнуровка – срочно в объектив фотокамер.

Татьяна Конвишер, заведующая магазином «Марко»:

Детская обувь «Марко» представлена в широком ассортименте как нарядными, так и повседневными моделями дошкольного и школьного возраста. У нас можно подобрать любую обувь деткам, от 19 размера до 43. Много новинок детской обуви, которая соответствует современным и стильным дизайном. Она имеет легкую и хорошо гнущуюся подошву, оснащена хорошими застежками velсro, которые удобны, их может застегивать сам ребенок.

Отправляйтесь навстречу солнцу в обуви «Марко».