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Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»

09 апреля 2020 07:52
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В далеком-далеком государстве есть необычный остров, где сбываются все детские мечты. Хочешь побывать в лунапарке? Вперед! Желаешь поймать золотую рыбку? Вот же она. Слава рок-звезды только снится? Держи микрофон. Детские фантазии безграничны. А чтобы грезы стали явью, необязательно иметь волшебную палочку. Всего одна пара обуви «Марко» способна перевернуть детский мир с ног на голову.

Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»-1

Аленка Корецкая, стилист:
Каждый ребенок хочет сиять, и компания «Марко» специально разработала вот такие потрясающие кроссовки со светящимся режимом. Дело в том, что здесь есть встроенный механизм, специальный режим, который позволяет совершенно по-разному настраивать эти элементы и, родителям на заметку, такая обувь станет гарантом безопасности для вашего ребенка, потому что он, безусловно, не останется незамеченным на дороге.

Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»-4

Мальчишки и девчонки точь-в-точь, как их родители. Кроссовки, как у папы, туфли, как у мамы. Копировать взрослых разрешается.

Аленка Корецкая:
Долгое время family look в тренде, и компания «Марко» специально разработала для детей и родителей похожие пары обуви. Внешняя поверхность создана из синтетического дышащего материала, но внутренняя поверхность абсолютно натуральная, что, конечно, обеспечит комфорт и удобство при ношении обуви.

Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»-7

На школьных каникулах завладеть вниманием тинейджеров непросто. Но даже гаджеты уступают яркими обновками. 1:0 в пользу «Марко».

Аленка Корецкая:
Одним из фаворитов этой весной для маленьких модников является вот такая обувь с нанесением на подошву аквапринта. Аквапринт – это технология нанесения рисунка на подошву. Обратите внимание, она очень хорошо носится, она не выцветает на солнце и визуально очень привлекательная.

Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»-10

Юные дамы – кокетки от природы. Сегодня – удобные кроссовки, завтра – нарядные туфельки. Этой весной декора будет много. Смелые принты, цветные лаки, шипы и броская шнуровка – срочно в объектив фотокамер.

Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»-13

Татьяна Конвишер, заведующая магазином «Марко»:
Детская обувь «Марко» представлена в широком ассортименте как нарядными, так и повседневными моделями дошкольного и школьного возраста. У нас можно подобрать любую обувь деткам, от 19 размера до 43. Много новинок детской обуви, которая соответствует современным и стильным дизайном. Она имеет легкую и хорошо гнущуюся подошву, оснащена хорошими застежками velсro, которые удобны, их может застегивать сам ребенок.

Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»-16

Отправляйтесь навстречу солнцу в обуви «Марко».

Что обуть детям этой весной? Показываем модные модели от «Марко»-19

*На правах рекламы.

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