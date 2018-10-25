Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»

Шуба – самая удачная fashion-инвестиция. Встретить зиму по-королевски предлагает «Витебский меховой комбинат» от крупного холдинга «Марко», который уже в начале ноября представит свою новую коллекцию.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат»:

Наш комбинат имеет очень большую историю. В данный момент он претерпел большие изменения – полную реконструкцию, где новое оборудование, новые возможности. У нас большой диапазон меха: это и традиционная норка, и разного рода и обработки овчина, которая в данном сезоне очень актуальна, так называемые керли. Много изделий из каракульчи, лисы, писца.

Зимняя коллекция отражает разные женские темпераменты. Соблазняют теплым «пушистым коконом» модели oversize. Подчеркнут утонченность приталенные шубки.

Меха в пол сдержанных оттенков – сыграют на элегантности и женственности. Полушубки, жилеты и накидки – укомплектуют образ любительниц мобильности.

Татьяна Ефремова:

У нас много трансформеров в этом сезоне. Т.е. можно выйти утром в пальто, а вечером побежать на какой-нибудь ивент в куртке. Двухстороннее изделие, со съемными рукавами, мы предлагаем к норке такие плащи-дождевики.

Дизайнеры окунули меха в пестрые краски. В авангарде – самобытные броские воротники и даже вышивка.

Хищный раскрас изделий и акцентных деталей впишется в модные рамки нынешнего сезона. Современные тренды коснулись и мужского гардероба.

Татьяна Ефремова:

В коллекции мужских изделий у нас представлены как полупальто, куртки, бомберы, косухи, очень большой диапазон их и в основном это из овчины. Овчина дублёночная, велюр, разного рода обработки и по меху, и кожевной. И в этом сезоне мы попробовали ввести теленка в мужской ассортимент.