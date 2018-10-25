Прямой эфир

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»

25 октября 2018 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шуба – самая удачная fashion-инвестиция. Встретить зиму по-королевски предлагает «Витебский меховой комбинат» от крупного холдинга «Марко», который уже в начале ноября представит свою новую коллекцию.      

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-1

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат»:  
Наш комбинат имеет очень большую историю. В данный момент он претерпел большие изменения – полную реконструкцию, где новое оборудование, новые возможности. У нас большой диапазон меха: это и традиционная норка, и разного рода и обработки овчина, которая в данном сезоне очень актуальна, так называемые керли. Много изделий из каракульчи, лисы, писца.    

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-4

Зимняя коллекция отражает разные женские темпераменты. Соблазняют теплым «пушистым коконом» модели oversize. Подчеркнут утонченность приталенные шубки.  

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-7

Меха в пол сдержанных оттенков – сыграют на элегантности и женственности. Полушубки, жилеты и накидки – укомплектуют образ любительниц мобильности. 

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-10

Татьяна Ефремова:  
У нас много трансформеров в этом сезоне. Т.е. можно выйти утром в пальто, а вечером побежать на какой-нибудь ивент в куртке. Двухстороннее изделие, со съемными рукавами, мы предлагаем к норке такие плащи-дождевики.  

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-13

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-15

Дизайнеры окунули меха в пестрые краски. В авангарде – самобытные броские воротники и даже вышивка.  

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-18

Хищный раскрас изделий и акцентных деталей впишется в модные рамки нынешнего сезона. Современные тренды коснулись и мужского гардероба.   

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-21

Татьяна Ефремова:  
В коллекции мужских изделий у нас представлены как полупальто, куртки, бомберы, косухи, очень большой диапазон их и в основном это из овчины. Овчина дублёночная, велюр, разного рода обработки и по меху, и кожевной. И в этом сезоне мы попробовали ввести теленка в мужской ассортимент.  

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-24

В качестве обновок – аксессуары. Бини, береты, чалма, боярские шапки – в коллекции богатая гамма головных уборов и созвучных с ними шарфов, сумок с меховым декором и стильных кожаных ремней.    

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-27

Приталенные шубки и трансформеры. Показываем новую коллекцию меховых изделий от «Марко»-29

# Реклама # Мода # Татьяна Ефремова # Фотофакт # Стиль

Другие новости рубрики

Все новости
Рюкзаки круглой формы и сумка-седло. Показываем модную коллекцию женских сумок «Витма»
11 октября 2018 07:12

Рюкзаки круглой формы и сумка-седло. Показываем модную коллекцию женских сумок «Витма»

Красная груша и Саргассово море: какие цвета модны этой осенью
09 октября 2018 09:56

Красная груша и Саргассово море: какие цвета модны этой осенью

Крупная деформированная клетка и принты флоры на пальто: что модно этой осенью
09 октября 2018 09:45

Крупная деформированная клетка и принты флоры на пальто: что модно этой осенью