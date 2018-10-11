Рюкзаки круглой формы и сумка-седло. Показываем модную коллекцию женских сумок «Витма»
Ничто так не выдаёт характер женщины, как её сумочка. Эту маленькую хитрость взяли за основу дизайнеры бренда «ВитМа» крупного белорусского холдинга «Марко». Создавая аксессуары из натуральных и эко-материалов вот уже более 15 лет, они досконально изучили тонкую женскую натуру и точно знают, как угодить строптивым леди.
Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «ВитМа»:
Производство у нас небольшое, но этот цех позволяет выпускать самые разнообразные виды продукции: это и кошельки, портмоне, бумажники, ремни. В месяц мы выпускаем около двух тысяч сумок. Любой человек, купив нашу продукцию, может избежать её повторений. Мы находимся в холдинге и имеем возможность выпускать совместные коллекции, каждый покупатель, пришедший в магазин «Марко», может подобрать себе к обуви сумочку. Мы можем удовлетворить вкусы любого покупателя, любого возраста, статуса, для мужчины и для женщины.
В этом сезоне модельеры провозглашают фэшн-эмансипацию. Свобода от стереотипов читается в каждой модели, а разнообразие форм, цветов, аппликаций приводит в восторг.
К повседневным лукам прекрасно адаптируются сумочки-сундуки, нетривиальные образы гармонично дополнят сумки-мешки, а миниатюрные конвертики элегантно усядутся на хрупкую талию. Есть в коллекции и настоящие хиты.
Виктория Туренкова, модельер-конструктор УПП «ВитМа»:
Сейчас опять в моде сумки-рюкзаки. Мы разработали рюкзаки из натуральной кожи, рюкзаки круглой формы. Также можно отстегивать плечевые ремни и рюкзак становится сумочкой. Есть рюкзаки прямоугольной формы, мы разработали средних размеров из текстильных материалов для тренировок и для дополнительных занятий.
Классика тоже претерпела модную трансформацию.
Виктория Туренкова:
Это новое упрощение классики в сочных тонах с металлической фурнитурой. Есть они в классическом варианте без металлической фурнитуры.
Монохромность в одежде вытесняет колорблокинг. Вторит моно-образам капсульная линейка от «ВитМа»: идентичные сумка и портмоне.
А удачно разбавить однотонные сеты можно, например, так называемой сумкой-седлом с уникальной перфорацией и гравировкой или иными запринтованными моделями.
Светлана Грищенко:
Трендом сезона этого, также, я думаю, последующих сезонов – использование принтованой кожи. Особой популярностью пользуется принт с нанесением кружева.
Роскошные натуральные меха успешно эмигрировали и в отделку сумок, придавая статусность изделию. Своей солидностью и безупречным качеством кожаные аксессуары смогли покорить даже скептических мужчин. Ассортимент галантереи бренда «ВитМа» завоевал симпатию и за пределами Беларуси. А значит, обязательно приглянется и вам.