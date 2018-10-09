Крупная деформированная клетка и принты флоры на пальто: что модно этой осенью

Осень, по традиции, время смены гардероба. Что сегодня в тренде? Какие вещи стоит отложить в долгий ящик?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской палаты моды, руководитель Belarus Fashion Week – Янина Гончарова.

Что модно в этом сезоне? На какие модные тенденции особенно нужно обратить внимание?

Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды, руководитель Belarus Fashion Week:

В этом сезоне, осень-зима 2018-2019 года, важно отметить, что нужно иметь в гардеробе, хотя бы, долю вкрапления трендовых цветов – это полоска, клетка, горох в любом виде. Они должны быть, переходят из сезона в сезон, но они каждый сезон меняют свою форму, своё цветовое сочетание. Скажем, в этом сезоне мы берём за основу, если говорить про клетку, то это – шотландская юбка, всем известная – и школьникам, и женщинам. В этом году наносим крупную клетку, даже деформированную, по размерам ближе к шотландке. И анималистические принты: леопарда или зебры. Просто обойдётесь ремешком, платком. И принты флоры, когда на пальто хорошо смотрятся напечатанные листья, цветы скомпонованы в узоры. Флора, животный мир, природа вдохновляют дизайнеров всего мира.