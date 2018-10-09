Красная груша и Саргассово море: какие цвета модны этой осенью

Осень, по традиции, время смены гардероба. Что сегодня в тренде? Какие вещи стоит отложить в долгий ящик?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской палаты моды, руководитель Belarus Fashion Week – Янина Гончарова.

Что модно в этом сезоне? На какие модные тенденции особенно нужно обратить внимание?

Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды, руководитель Belarus Fashion Week:

Начнём с цвета. В этом сезоне весь мир моды ориентируется на Pantone. Это главный Институт цвета, который диктует цветовую гамму во все сферы, дизайнерам мебели, интерьера и одежды. Главные цвета этой осени, я не буду использовать сложные наименования, как красная груша, Саргассово море...