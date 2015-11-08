Как подобрать правильный макияж для фотосессий. Советы от визажиста Инны Леута

Вот и настал день нашей фотосъемки. Тема определена, одежда подобрана. Самое время подумать о макияже.

Инна Леута, визажист:

В макияже для фотосессии важный момент – это работа команды, в первую очередь. Визажист должен понимать задачу этой фотосессии, фотограф должен понимать, что же изображал визажист и что в этом нужно подкорректировать, что в этом нужно выделить и подать на передний план. Модель должна понимать, как она должна позировать, как она должна нести этот образ. Мало того, что это должно быть технически правильно, так еще и игра текстуры имеет значение. Чтобы вкусно выглядел образ. Есть колье? Почему бы не добавить такой же текстуры по центру века? Немножко затонировали такой декоративный элемент – шею – почему бы не добавить по нижнему веку какого-то свечения.

Также хорошо, если макияж дополняют какие-то декоративные элементы, какие-то аксессуары. Например, букет и оттенок губ в тон этого букета. Стрелка на подвижном веке и какая-то такая легкая свободная прядь того же оттенка. Элемент в виде декоративных цветов, при этом оттенок и насыщенность тона дублируются в макияже. При этом такая же свободная волнистая прическа опять же вторит нашему декоративному элементу.

Не забывайте ни на минуту: современные фотоаппараты видят лицо во всех деталях, поэтому любые, даже мелкие погрешности в макияже будут заметны, а значит стоит запомнить эти простые правила.

Инна Леута, визажист:

Не стоит перегружать макияж для фотосессии излишним количеством блесток. Блестка видна на видео, на фотографии ее видно не будет. Не стоит перегружать макияж для фотосессии также большим количеством пудры, потому что частички пудры при приближении могут быть видны потом на фотографии. Я посоветовала бы использовать максимальное количество текстур. Глее-то глянцевая, где-то матовая, где-то перламутровая. Может быть, где-то немножко свечение, чтобы в итоговом варианте на фотографиях было красиво лицо, скульптурное, интересное, вкусное, читаемое. Поэтому трудимся и создаем красоту.