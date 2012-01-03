После очередной пластической операции у Жанны Максимовой разошлись швы на ягодицах

В студии ток-шоу «Такова судьба» на СТВ гости программы обсуждают вопросы эстетической пластической хирургии. Жанна Максимова – успешная бизнес-леди. Не так давно она открыла свой салон красоты в Москве. Для таких женщин, как Жанна, внешний вид – своеобразная визитная карточка. Поэтому отношение к пластической хирургии у молодой барышни однозначное – конечно, да! Первую пластическую операцию Жанна сделала в 25 лет. Это была ринопластика. Изменить форму носа девушка мечтала с самого детства. Ведь он был предметом насмешки сверстников. К пластическому хирургу Жанна отправилась сразу, как появились деньги. Страха перед операцией не было, результат полностью устроил девушку.

Новый визит в клинику не заставил себя ждать. Уже через год Жанна опять легла под скальпель хирурга. На этот раз трансформации подверглась грудь. Дальше – больше. Свою форму изменили глаза, губы, ягодицы. То, что это серьезное хирургическое вмешательство, девушку не останавливало. И за свою беспечность Жанне пришлось поплатиться: после операции на ягодицах разошлись швы, начала сочиться лимфа, потребовалась срочная медицинская помощь.

Несмотря на все сложности и неприятности, которые пришлось пережить нашей героине, ее отношение к пластической хирургии ни сколько не изменилось. И сегодня Жанна не исключает возможности новых визитов к пластическому хирургу. Почему женщины скрывают, что делали пластические операции, и почему вы не скрываете этого? Жанна Максимова:

Наверное, просто общество еще не готово слышать правду. И мужчины не готовы слышать правду. Я не боюсь. Мужчины пока готовы только любоваться. Дмитрий Врангель, шоумен, телеведущий:

Прости, любоваться чем?! Тому пластическому хирургу, который сделал вам вот эту «красоту», я бы просто сломал пальцы. Вы все – те, кто легли под нож, – одинаковые. Вы похожи на уток, на Зверева, на Бориса Моисеева. Где ваша личность? Где индивидуальность?

Жанна Максимова:

Я с вами согласна, но мне приятно, когда я прихожу на свою тусовку и ко мне все подходят. Дмитрий Врангель, шоумен, телеведущий:

На какую тусовку? На тусовку ваших гоблинов? Жанна Максимова:

На тусовку российских звезд, простите! Я не скажу, что в российской звездной тусовке все кичатся пластикой, но это модно, это все делают. Ни для кого не секрет, что Бабкина делала пластическую операцию. Ну не может человек в свои 57 лет выглядеть так генетически! Никак! Дмитрий Врангель, шоумен, телеведущий:

Простите, есть хорошие хирурги, которые сделали операцию Бабкиной. Есть хороший хирург, который сделал операцию В.В.П., и об этом все знают. А есть псевдохирурги! Жанна, у кого вы делали пластические операции? Жанна Максимова:

У наших белорусских хирургов, знаменитых людей, которые работают не только в Беларуси, в Россию ездят. Поверьте, это не просто люди, это профессионалы своего дела.

Жанна, вы хотите еще сделать операцию… Жанна Максимова:

Да, я хочу сделать каркас лица. Когда женщине под 40, то земное притяжение берет свое – лицо обвисает. Я не хочу, чтобы у меня было три бороды, отвисающие до живота. Когда я говорю, сколько мне лет, меня просят показать паспорт. Жанна, а что побудило вас делать операции? Вам хотелось выделиться? Дмитрий Врангель, шоумен, телеведущий:

Низкая самооценка! Жанна Максимова:

Вот вы, Дима, меня совсем не знаете. Я просто не хотела развивать в себе комплексы. В школе я занималась мотокроссом, и нос у меня был разбит. А еще генетически кончик носа был на две части разделен. Мне не особо было приятно, когда подходили друзья, шутили: «Дай за ж..у подержаться!» и хватали за нос. Губы были нормальные, но к моему маленькому носику нужно было что-то доработать. Почему люди делают пластические операции?

Олег Стасевич, пластический хирург:

Это веление времени. В этом ничего страшного нет. Со временем меняются стандарты красоты. В начале 90-х был популярен стиль унисекс. Было модно выглядеть одинаково. Сейчас становится модным мужчинам подчеркивать свою мужественность, а женщинам – женственность. Вопрос врачу-гинекологу: можно ли кормить ребенка грудью, на которой сделана операция по увеличению? Мария Воробьева, врач-гинеколог:

Существуют разные технологии увеличения груди. На мой взгляд, в зависимости от того, какая проведена операция и использована технология, женщина, наверное, может кормить грудью. Но в моей практике не было ни одной женщины, которая, сделав операцию по увеличению груди, могла бы кормить грудью.

Олег Стасевич, пластический хирург:

Я не понимаю, о чем вы говорите. Нина Богданова, телеведущая:

Боже мой, я сейчас представляю, смотрят программу родители тех детей, у которых есть дефекты: травмы, ожоги. Они смотрят и ужасаются, о чем вы говорите! Вы тратите деньги непонятно на что. Просто у вас такая «благородная» профессия – вы даете людям «красоту»… Так давайте заниматься благотворительностью! Или мы только за дорогие часы будем делать красоту?

Олег Стасевич, пластический хирург:

Я делаю бесплатные операции каждый день. 13 лет. Начиная от потерянных пальцев, заканчивая восстановлением утраченных функций конечностей, извините, гениталий. Восстановлением груди после рака. Много всякого другого. Это все разделы пластической хирургии. Какие есть противопоказания для пластических операций? Олег Стасевич, пластический хирург:

Такие же, как и для обычных. Можно ли хорошо выглядеть благодаря только косметологии, не прибегая к пластической хирургии? Татьяна Петкевич, врач-косметолог:

В терапевтической косметологии есть много новых методик. Я считаю, что косметология и пластическая хирургия должны работать в тандеме. Например, ни один фейс-лифтинг не улучшит качество кожи. Нина Богданова, телеведущая:

Слушайте, если я завтра мужу скажу, что я ложусь под нож и хочу сделать себе операцию по увеличению верхней губы, потому что нижняя больше, он решит, что я с ним несчастлива, что у меня какие-то проблемы. Может, у Жанны причина в том, что она одинока? Кто вам сказал, что то, что вы сделали, это красиво?

Жанна Максимова:

Я считаю, что это красиво. Да, я заложница глянцевых журналов. В Голливуде 80 % звезд делали себе кончик носа. Потому что опущенный нос – это нефотогенично. Как вы себя представляете в 70 лет? Жанна Максимова:

Если я буду выглядеть так, как Эдита Пьеха, то я буду очень счастлива. А я буду выглядеть еще лучше, я не буду выглядеть, как Гурченко. Дмитрий Врангель, шоумен, телеведущий:

Уже поздно, Жанна. И в продолжение. Если тебе в школе говорили: «Жанна, дай за ж…у подержаться!», то я даже держаться не хочу. Это же кусок пластмассы, Жанна! Татьяна Петкевич, врач-косметолог:

Известно, что Эдита Пьеха не делала пластические операции. Она делала серию химических пилингов. А для того чтобы увеличились губы, вовсе не нужно делать пластическую операцию. Для этого достаточно сделать контурную пластику.