Как сделать интересную укладку и украсить прическу ухоженными локонами, не тратя по утрам драгоценных минут на парикмахерскую

Кудряшки – игра и кокетство, локоны – роскошь и лидерство. Завитые волосы жонглируют образами и предлагают своей обладательнице выбрать близкую ей роль.

Вместе со стилистом Юлией Михеенко разыскиваем необходимые принадлежности для создания упругих и стойких завитков.

Юлия Михеенко, парикмахер-стилист:

Перед тем, как приступить к укладке, волосы должны быть хорошо промыты, высушены и обработаны специальной термозащитой.

После обработки еще раз прочесываем волосы и определяемся с линией пробора. Для удобства и быстроты накрутки разделяем прическу на зоны.

Юлия Михеенко, парикмахер-стилист:

Как правило, накручивать начинаем с нижне-затылочной зоны. Все остальные волосы убираем, чтобы они нам не мешали.

Признайтесь, вы пробовали накрутить волосы с помощью утюжка, но так ничего путного не вышло? Исправляем ситуацию!

Секрет первый: чем крупнее желаете получить локон, тем крупнее берем прядь, а затем…

Юлия Михеенко, парикмахер-стилист:

Зажимаем прядь у основания между полотнами утюжка, прокручиваем, создаем петлю и аккуратно протягиваем прядь между полотнами утюжка. После этого можете на палец ее слегка подкрутить. Таким образом вы получаете красивый мягкий локон.

Хотите более упругий и плотный локон? Начинайте накрутку у самого основания волос. Мягкие и спокойные волны создаются с середины длины пряди, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Михеенко, парикмахер-стилист:

Для того, чтобы на волосах не образовывался пушок, лучше использовать вот такую щетку.

При использовании плойки также предварительно наносим термозащиту и хорошенько прочесываем волосы.

Юлия Михеенко, парикмахер-стилист:

Для создания мягких локонов, зажимаем прядку у основания, кладем ее на плойку и спиралью накручиваем, кончик придерживаем. Максимально накручиваем, чтобы кончик не торчал, держим несколько секунд, отпускаем локон свободно.

Не спешите приступать к завивке второй пряди. Дарим профессиональный секрет: чтобы локон максимально долго держался после накрутки, его необходимо закрепить зажимом или невидимкой и оставить до полного остывания.

Таким образом создаем завитки по всей голове.

Юлия Михеенко, парикмахер-стилист:

Волосы у челки накручиваются методом от пробора. Тем самым мы сразу формируем укладку. Волосы остыли, начинаем разбирать.

Теперь локоны нужно доработать: надо их красиво разобрать и придать объем. Разбирать можно при помощи расчески с крупными зубчиками либо просто пальцами.

Слегка подчесываем затылок, а пряди у лица раскладываем на свое усмотрение. Фиксируем лаком. Готово!

Будьте уверены, с такой прической внимание мужчин так и закрутится вокруг вас.