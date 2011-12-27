Выбираем наряды, чтобы в новогоднюю ночь быть в центре внимания

Ольга Парфенович, дизайнер:
Последние тенденции у нас – легкие ткани, совсем прозрачные. Можно очень кружево, плисе. Чем меньше складочка, тем лучше. Вот один из вариантов.
Шифон и прозрачная сетка обретут изысканность и роскошь в набивных вариациях. В платье из воздушных роз вы будете королевой бала.
Ольга Парфенович, дизайнер:
Единственное, что когда ткань имеет такой объем, платье должно быть по фигуре. Для того, чтобы оно барышню не полнило.
Чтобы мифологический Дракон оказался благосклонен к вам, сделайте акцент на определенных цветах.
Коралловые, синие, черные, красные, малиновые оттенки могут стать как основными, так и дополнительными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Ольга Парфенович, дизайнер:
Ассиметрия тоже в моде, драпировки в моде. Это все представлено на этой модели.
Для аккуратного лаконичного платья обязательно подбирайте яркие аксессуары.
Браслеты из кристаллов, женственные пояса на талии, крупные камни, утонченные цепочки и цветные кулоны в праздничных нарядах особенно хороши.
Но не забывайте об основных постулатах элегантности.
Ольга Парфенович, дизайнер:
Если у нас вырез, как в этом варианте платья, значит украшение должно быть легким.
Все еще зависит от ткани. Если тяжелая, значит украшения могут быть тяжелыми, если легкая – не можем надеть грубые цепи и так далее.
Хит сезона – вырезы. Обладательницы выразительных декольте оказались у дизайнеров в приоритете. Разрезы до солнечного сплетения, как и платья без бретелей, с легкостью обворожат любого джентльмена.
А столь модные драпировки помогут скрыть многие недостатки фигуры.
Барышням с более скромными формами предлагаем подбирать наряды, в которых акцент ставится на оголенную спину. Такая откровенность вряд ли останется незамеченной.
Ольга Парфенович, дизайнер:
Можно дополнить это платье легким украшением, которое имеет объем и придаст эффект этому платью.
А для придания блеска выбираем пайетки. Мелкие переливающиеся бусины заиграют со светом и подарят праздничное сияние даже самым темным оттенкам наряда.
Ольга Парфенович, дизайнер:
Нужно серьезно подходить к выбору пайеток. Потому что пайетки – это тот материал, который может подчеркнуть все недостатки вашей фигуры. Поэтому если у вас изумительно хорошая фигура, только в этом случае вы можете себе позволить купить платье из пайеток.
В моде как мелкие, так и крупные пайетки. Хороши они и на утонченных нарядах в качестве яркого дополнения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Ольга Парфенович, дизайнер:
Для того, чтобы прикрыть плечи, нужно подобрать легкую накидку. Это может быть палантин, легкая жилетка, пиджачок.
В нашем варианте это меховое болеро, которое будет очень красиво подходить под любой вариант. Единственное – его нужно подобрать по цвету.
Побалуйте себя: чтобы оказаться новогодней ночью в центре внимания, выберите себе что-то особенное и новое для вас.
В волшебные праздничные дни это будет как никогда уместно.