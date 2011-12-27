Выбираем наряды, чтобы в новогоднюю ночь быть в центре внимания

С недавних пор повелось, что новогодний наряд должен тешить взгляд не только близких и любимых, но еще и угождать астрологическому символу грядущего года. Поскольку 2012-й – время величественного черного Дракона, пленить его – задача нешуточная. Но – выполнимая.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Последние тенденции у нас – легкие ткани, совсем прозрачные. Можно очень кружево, плисе. Чем меньше складочка, тем лучше. Вот один из вариантов.

Шифон и прозрачная сетка обретут изысканность и роскошь в набивных вариациях. В платье из воздушных роз вы будете королевой бала.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Единственное, что когда ткань имеет такой объем, платье должно быть по фигуре. Для того, чтобы оно барышню не полнило.

Чтобы мифологический Дракон оказался благосклонен к вам, сделайте акцент на определенных цветах.

Коралловые, синие, черные, красные, малиновые оттенки могут стать как основными, так и дополнительными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Парфенович, дизайнер:

Ассиметрия тоже в моде, драпировки в моде. Это все представлено на этой модели.

Для аккуратного лаконичного платья обязательно подбирайте яркие аксессуары.

Браслеты из кристаллов, женственные пояса на талии, крупные камни, утонченные цепочки и цветные кулоны в праздничных нарядах особенно хороши.

Но не забывайте об основных постулатах элегантности.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Если у нас вырез, как в этом варианте платья, значит украшение должно быть легким.

Все еще зависит от ткани. Если тяжелая, значит украшения могут быть тяжелыми, если легкая – не можем надеть грубые цепи и так далее.

Хит сезона – вырезы. Обладательницы выразительных декольте оказались у дизайнеров в приоритете. Разрезы до солнечного сплетения, как и платья без бретелей, с легкостью обворожат любого джентльмена.

А столь модные драпировки помогут скрыть многие недостатки фигуры.

Барышням с более скромными формами предлагаем подбирать наряды, в которых акцент ставится на оголенную спину. Такая откровенность вряд ли останется незамеченной.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Можно дополнить это платье легким украшением, которое имеет объем и придаст эффект этому платью.

А для придания блеска выбираем пайетки. Мелкие переливающиеся бусины заиграют со светом и подарят праздничное сияние даже самым темным оттенкам наряда.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Нужно серьезно подходить к выбору пайеток. Потому что пайетки – это тот материал, который может подчеркнуть все недостатки вашей фигуры. Поэтому если у вас изумительно хорошая фигура, только в этом случае вы можете себе позволить купить платье из пайеток.

В моде как мелкие, так и крупные пайетки. Хороши они и на утонченных нарядах в качестве яркого дополнения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Парфенович, дизайнер:

Для того, чтобы прикрыть плечи, нужно подобрать легкую накидку. Это может быть палантин, легкая жилетка, пиджачок.

В нашем варианте это меховое болеро, которое будет очень красиво подходить под любой вариант. Единственное – его нужно подобрать по цвету.

Побалуйте себя: чтобы оказаться новогодней ночью в центре внимания, выберите себе что-то особенное и новое для вас.

В волшебные праздничные дни это будет как никогда уместно.