Дефиле. Учимся правильно и красиво дефилировать

С французского слово «дефиле» переводится как «ущелье между возвышенностями». Так что модельная походка – это не просто красивые и грациозные движения, а ежедневный кропотливый труд на узкой сценической дорожке.
Татьяна Давыденко, Мисс пресса, Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск-2011»:
С чего начинается постановка дефиле?
Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:
В первую очередь разрабатываются мышцы плечевого пояса, осанка, спина прокачивается, разрабатывается целый комплекс упражнений, чтобы гнулись колени.
Знакомое с детства упражнение «цапля» здесь обретает особое значение.
На тренировку вместо удобных кроссовок моделям приходится надевать туфли на тонком каблуке длиной минимум девять сантиметров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В подобных условиях тяжело весь день сохранять походку летящей. А подиумным покорительницам ежедневно приходится в такой обуви удерживать еще и равновесие.
Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:
Приходят люди, сразу думают, что пришли на дефиле, надели каблуки и пошли. Но сначала приходиться подготавливать все мышцы, а только потом ходить под счет. И где-то через месяца два можно ходить под музыку.
И вожделенную плавность движения, и первый уверенный проход по подиуму на высоких каблуках вы освоите только через пару месяцев выполнения монотонных упражнений под счет.
Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:
Высоко подбородок, затылок назад, грудь вперед, тянемся солнечным сплетением, живот в себя и бедра чуть-чуть вперед.
Только в этом положении нужно начинать идти дефиле.
Поднимается колено, потом оно выпрямляется, и мы как будто переступаем через препятствие.
Татьяна Давыденко, Мисс пресса, Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск-2011»:
А что изучают на уроках дефиле?
Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:
Различные схемы работы на подиумах, точки, остановки, повороты, правила работы с верхней одеждой, аксессуарами, различные стили и темпы дефиле.
Это все мы должны пройти за весь комплекс обучения, который в данной школе длится 4 месяца.
Конечная цель обучения дефиле – навыки профессиональной модели. Она уверенно проходит любой показ, знает все специфические термины и без дрожи в коленях работает как на подиуме, так в фотостудии.
Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:
Чтобы сделать красивые плечи, нужно сделать следующее упражнение: прокручиваем плечи по кругу – назад, вниз, расслабленные руки опускаем.
Татьяна Давыденко, Мисс пресса, Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск-2011»:
Шагайте уверенно и не оглядывайтесь, ведь впереди могут возникнуть препятствия.