Дефиле. Учимся правильно и красиво дефилировать

С французского слово «дефиле» переводится как «ущелье между возвышенностями». Так что модельная походка – это не просто красивые и грациозные движения, а ежедневный кропотливый труд на узкой сценической дорожке.

Татьяна Давыденко, Мисс пресса, Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск-2011»:

С чего начинается постановка дефиле?

Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:

В первую очередь разрабатываются мышцы плечевого пояса, осанка, спина прокачивается, разрабатывается целый комплекс упражнений, чтобы гнулись колени.

Знакомое с детства упражнение «цапля» здесь обретает особое значение.

На тренировку вместо удобных кроссовок моделям приходится надевать туфли на тонком каблуке длиной минимум девять сантиметров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В подобных условиях тяжело весь день сохранять походку летящей. А подиумным покорительницам ежедневно приходится в такой обуви удерживать еще и равновесие.

Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:

Приходят люди, сразу думают, что пришли на дефиле, надели каблуки и пошли. Но сначала приходиться подготавливать все мышцы, а только потом ходить под счет. И где-то через месяца два можно ходить под музыку.

И вожделенную плавность движения, и первый уверенный проход по подиуму на высоких каблуках вы освоите только через пару месяцев выполнения монотонных упражнений под счет.

Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:

Высоко подбородок, затылок назад, грудь вперед, тянемся солнечным сплетением, живот в себя и бедра чуть-чуть вперед.

Только в этом положении нужно начинать идти дефиле.

Поднимается колено, потом оно выпрямляется, и мы как будто переступаем через препятствие.

Татьяна Давыденко, Мисс пресса, Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск-2011»:

А что изучают на уроках дефиле?

Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:

Различные схемы работы на подиумах, точки, остановки, повороты, правила работы с верхней одеждой, аксессуарами, различные стили и темпы дефиле.

Это все мы должны пройти за весь комплекс обучения, который в данной школе длится 4 месяца.

Конечная цель обучения дефиле – навыки профессиональной модели. Она уверенно проходит любой показ, знает все специфические термины и без дрожи в коленях работает как на подиуме, так в фотостудии.

Виктория Цыгалко, модель, преподаватель дефиле «Национальной школы красоты»:

Чтобы сделать красивые плечи, нужно сделать следующее упражнение: прокручиваем плечи по кругу – назад, вниз, расслабленные руки опускаем.

Татьяна Давыденко, Мисс пресса, Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск-2011»:

Шагайте уверенно и не оглядывайтесь, ведь впереди могут возникнуть препятствия.