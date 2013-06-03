Подготовка к выпускному балу. Советы от парикмахеров-стилистов и имиджмейкеров

Кристина Брызгова, выпускница:

У меня скоро выпускной, и я не знаю, какую сделать прическу, так как у меня короткие волосы. А хочу я выглядеть красиво.

Екатерина Кунец, выпускница:

У меня скоро выпускной. Я хочу выглядеть естественно и красиво. У меня проблемы с волосами – я сожгла их утюжком и краской. Мне понадобится, скорее всего, лечение и укладка волос.

Две наши героини определенно нуждаются в советах профессионалов. Подготовка к первому в жизни настоящему балу – задача непростая.

Безжизненные, сожженные волосы – беда каждой второй блондинки.

Владимир Морозов, эксперт по окрашиванию:

В данном случае подойдет процедура бесцветного ламинирования волос. В дальнейшем мы рекомендуем использовать безаммиачное окрашивание.

Торжественная укладка не скроет секущиеся и тусклые волосы. А значит беспокоится о прическе нужно не накануне, а за пару недель. Хороший мастер всегда посоветует процедуры, которые вернут волосам блеск и силу.

Напоминаем, что нашей героине рекомендовано бесцветное ламинирование. Занимает такая процедура порядка полутора часов, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Владимир Морозов, эксперт по окрашиванию:

Желательно предварительно записаться на консультацию для сложных каких-то работ, оговорить все это заранее. Для того, чтобы девушка смогла почувствовать себя королевой бала.

Пока Катерине лечат волосы, Кристине уже начали делать укладку. У нее – классическое четкое каре с челкой.

А вот если вы давно не были у парикмахера, не удивляйтесь, если перед укладкой мастер порекомендует освежить стрижку.

Михаил Беражинский, парикмахер-стилист:

Предварительно мы накрутим волосы, дабы добиться некоего объема. С помощью утюга мы будем накручивать все волосы.

Есть еще один небольшой парикмахерский секрет. Если возможности позволяют, то настоятельно рекомендуется не просто прийти на консультацию к мастеру заранее, а попросить сделать так называемую пробную укладку. Прическа из модного журнала, о которой вы мечтали накануне, может в итоге не подойти. И стоит заранее выяснить, какая укладка вам к лицу.

Анастасия Плешка, парикмахер-стилист:

Обязательно мы посмотрели платье девушки. Чтобы оно сочеталось с прической, макияжем, чтобы девушка чувствовала себя великолепно в наряде, с прической и макияжем. Такая прическа в среднем занимает час-полтора.

Еще один нюанс: для больших торжеств не стоит пренебрегать услугами профессиональных визажистов и имиджмейкеров. Особенно это актуально в том возрасте, когда девушки еще только осваивают секреты макияжа.

Светлана Радченко, имиджмейкер:

Ну, во-первых, молодость сама – это красота. Но это красоту нужно немножечко подчеркнуть, чтобы не было все блекло на фоне яркого наряда..

Кому-то достаточно подкрасить ресницы и капнуть блеска, а кто-то предпочитает макияж поярче.

Светлана Радченко, имиджмейкер:

Обязательно тональный крем, потому что лицо, тем более, что сейчас оно еще бледное, мы не успели загореть. И получается, что привести его надо в идеальную чистоту. И на фоне этого уже делать яркость глаз, яркость губ.

Но есть и другие способы, позволяющие быстро выровнять тон лица.

Светлана Радченко, имиджмейкер:

Есть очень хорошее народное средство. Протирать заваренным чаем лицо на протяжении нескольких дней. Оно приобретет легкий загар. Это для тех, кто боится тонального крема.

Если Катерине подойдет настоящий вечерний макияж, то у Кристины визажист делает ставку на естественность.

Анастасия Ашуйко, имиджмейкер:

Конечно, можно использовать какую-то модную тенденцию, сделать смоуки, и получить от этого массу удовольствия. Но лицо все равно должно сидеть, оно не должно выглядеть боевой раскраской. Легкий тон, вписанная бровь, идеально вписанная форма глаза.

Для Кристины я выбрала макияж в нежно-розовых тонах. Лучше поиграть текстурами, перламутрами, сделать кожу по-весеннему свежей.

Воспитание вкуса у юных особ – процесс долгий. Поэтому верно поступают те мамы, которые с самого раннего возраста приучают девочек к визитам в парикмахерскую. И выпускной в младших классах – тоже повод сделать торжественную укладку.

Виталина Скарбаускайте, администратор салона:

Очень часто обращаются выпускницы в наш салон. Они хотят сделать вечерние прически, укладки. В этом сезоне модно плетение. То есть девочки просят сделать плетение.

Наши героини предпочли роскошные вечерние прически в стиле Марии-Антуанетты, которые наводят на мысли о свечах, балах и шикарных кринолинах. Однако, увлекшись фантазиями, не стоит забывать о мелочах. Поэтому нелишне заглянуть и в маникюрный кабинет, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Лариса Толмачева, мастер по маникюру:

Мое личное убеждение, что прическа должна присутствовать, платье, но самым большим украшением для девушек является их молодость. Поэтому, девочки, как хочется вернуться в это время. А на руках достаточно френч или просто обработанные ухоженные ручки.

Подготовка к выпускному может быть увлекательной, если заранее обратится к профессионалам и не оставлять все на потом. Ведь вы определенно заслуживаете того, чтобы в этот день стать настоящей королевой бала.