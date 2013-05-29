Борьба в кастинге проекта «Мисс Минск – 2013» становится все напряженнее

Новости Беларуси. Внимание: кастинг! Телеканал СТВ разыскивает лучшую девушку столицы. Особые приметы: модельная внешность, врожденная харизма и недюжинный интеллект. Именно так выглядит портрет «Мисс Минск-2013».

Борьба за право участия в престижном конкурсе с каждым днем становится острее. Конкуренция высокая, впрочем, как и требования: безупречное дефиле, интервью и творческий номер.

Виолетта Немытькова, участница кастинга проекта «Мисс Минск – 2013»:

Осуществить мечту детства, поучаствовать в конкурсе в таком. И нужно действовать, чтобы добиться. Я надеюсь на удачу.

Дарья Сметанина, участница кастинга проекта «Мисс Минск – 2013»:

Раньше я не участвовала в таких конкурсах, но хочется показать себя, чтобы люди увидели, что в Беларуси есть очень красивые девушки, и я одна из них.

Кастинг в Национальной школе красоты продлится до 31 мая включительно. С финалистками жюри обещает определиться уже к 1 июня. Бороться за корону будут 25 девушек. Имя победительницы станет известно через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Богданова, телеведущая СТВ, член жюри кастинга проекта «Мисс Минск – 2013»:

Я испытываю невероятную гордость за наших минчанок, потому что сплошь красивые образованные девушки, практически все занимаются каким-то видом спорта, при этом они такие женственные и пластичные, раскрепощенные. По мне, так я бы каждой дала титул «Мисс Минск», считаю, что очень хороший конкурс для каждой личности, которая попадает в финал, потому что это определенный рост, это определенное событие, которое запоминается на всю жизнь. А для телезрителей это всегда яркое красочное шоу.