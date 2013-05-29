Модный маркет-2013: какие цвета, фасоны и аксессуары в тренде?

Модные маркеты стали настоящим праздником для стильных горожан. Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ отправилась на шопинг в компании белорусских дизайнеров и узнала о ярких трендах сезона.

Багровые закаты и лазурный берег – ничто так не вдохновляет, как мечты об отпуске. Поэтому морская тема – летняя классика. Легкая и непринужденная полоска прекрасно дополнит не только круизные прогулки, но и освежит дыхание мегаполиса. Белорусский дизайнер Анастасия Ларионова разукрасила свое лето в сине-белых тонах, пустила полоски по разным векторам и создала стильную трактовку классики.

Анастасия Ларионова, дизайнер:

В этом сезоне я выбрала мелкую рябь волны с синим цветом, очень здорово всегда сочетается. Например, надеть широкие белые брюки, летний белый топ с полосками, и можно себя чувствовать хорошо.

Как утро на холстах Клода Моне… Нежные цвета, запах луговых трав и лета. Дизайнер Татьяна Аржанова воссоздает невесомую легкость бытия. Ее коллекция «Герда» романтичная и поэтичная, словно создана для тургеневских барышень. Дизайнер поддерживает яркую тенденцию лета – легкие пальто, экспериментирует с длиной и готова дать мастер-класс.

Татьяна Аржанова, дизайнер:

Можно всегда на любое летнее платьице надеть, всегда дополнить. Очень хорошее дополнение к женскому гардеробу. Вот такие юбки в пол очень хорошо смотрятся с короткими лифами на завязочках, когда только закрыта грудь. Может быть две завязочки. Есть такое правило, что если мы закрываем ноги, то мы открываем плечи.

Нежная мята и освежающие цитрусовые нотки. Уютные натуральные ткани, летящие воздушные силуэты и модная длина миди. Красота, универсальность и интеллектуальный дизайн – почерк Татьяны Маринич. Тема футуризма и абстрактные принты нашли отклик в новой коллекции.

Татьяна Маринич, дизайнер:

Идея принта заключалась в том, чтобы отсканировать вязь ручной работы, а затем нанести способом принтования. Этим я хотела показать, насколько современный мир быстро изменяется. Уже неактуальны работы, которые занимают много времени. Ручную вязь можно заменить банальным принтом.

Еще Коко Шанель говорила, что броская бижутерия преображает даже самые скромные наряды. Широкие браслеты футуристических форм, большие кольца в виде животных и цветов – все это появятся в шкатулках модниц. Причем, носить дизайнеры рекомендуют сразу несколько – в этом сезоне много не бывает. Не менее актуальны крупные серьги – идеальное дополнение для высоких причесок. Но главный атрибут лета – массивные колье! Сегодня невозможно представить наряды европейских модников без крупных ожерелий. Особенно актуальны колье в тему древнего Востока, вспомните образы Нефертити! Белорусский дизайнер Ольга Градива сплетает косы из металла и замши и добавляет натуральные яркие камни. Броские колье привлекут внимание не хуже декольте. Они универсальны и преобразят даже самый демократичный наряд.

Ольга Градива, дизайнер:

Такое колье идеально будет на вот такой вырез с лодочкой. Нейтральное платье, и чтобы сочеталось с другими предметами одежды.

Цветочная тема летом благоухает особенно! Бутоны распускаются не только на длинных платьях, но и на сумках и украшениях. Экибаны в волосах а-ля Фрида, ароматные клатчи и подвески – все это красиво, женственно и модно будущим летом.

Мила Игнатик, дизайнер:

Это и живые цветы в волосах, и цветы в различных проявлениях: по одному, в венках, ободки. Можно также и колье, вот таким вот образом на шею.

Валерия Аксенова, дизайнер:

В клатчах, сумках через плечо в разных цветовых сочетаниях, которые очень универсальны, потому что могут подходить под любую одежду, как классический, романтический стиль.