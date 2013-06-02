Телеканал СТВ продолжает кастинг конкурса «Мисс Минск-2013»

Новости Беларуси. Красота, грация, обаяние и, конечно же, интеллект. Лучшую девушку столицы разыскивает наш телеканал. Очередной кастинг конкурса «Мисс Минск-2013» проходит в эти минуты в Национальной школе красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Желающих попробовать свои силы и проявить себя немало. При том, что требования к девушкам весьма высоки: модельная внешность, безупречное дефиле и незаурядные творческие способности.

Екатерина Забенько, телеведущая СТВ:

Я тоже посмотрела на девочек, очередной раз к летнему сезону решила похудеть и, может быть, в следующий раз тоже поучаствовать в конкурсе «Мисс Минск». А вообще все девчонки молодцы. И очень приятно, что наши белорусские красавицы славятся не только своими волосами, ногами, стройными фигурами, но также разноплановыми творческими способностями. Девчонки, так держать! Было приятно на вас всех смотреть.

Наблюдать за реальной жизнью участниц можно и виртуально. В эфире нашего телеканала – «Дневники конкурса «Мисс Минск».