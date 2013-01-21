Победитель американского реалити-шоу «Подиум», белорус Дмитрий Шолохов создает в Минске новую коллекцию

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» дизайнер, победитель американского реалити-шоу «Подиум» Дмитрий Шолохов.

Сами Вы верили, что победите?

Дмитрий Шолохов, дизайнер, победитель американского реалити-шоу «Подиум»:

Конечно, верил! Без веры вообще в жизни никуда! Поэтому уверенность и вера всегда во мне присутствуют.

3 месяца под объективами, камеры смотрят каждую секунду, что ты делаешь. Откуда вдохновение черпал, где были те укромные уголки, откуда ты доставал свои идеи?

Дмитрий Шолохов:

Наверное, когда ты находишься в таких рамках и столько стресса, вдохновение то, что дано природой плюс все идет от опыта. Я пришел на проект с серьезным опытом и это меня выручило.

Было 4 финалиста и в конце был выбран победитель.

Концепция какая-то задавалась либо был полет фантазии?

Дмитрий Шолохов:

Моя концепция была – это органичная архитектура. Все, что я делаю в мире моды – вдохновение черпаю из архитектуры.

А какие-то белорусские здания воплотились?

Дмитрий Шолохов:

У меня очень много элементов из белорусского орнамента. То, что у нас белорусский орнамент на флаге и в каких-то традиционных костюмах, у меня много элементов этих просматривается.

Есть информация, что Ваша бабушка считалась большой модницей, возможно от нее Вы где-то что-то подсмотрели, как она одевается, подает себя…

Дмитрий Шолохов:

Бабушка у меня шила всегда, была модницей того времени, у нее дома были постоянно какие-то парики, шиньоны, бусы. Всего этого было много. Я много проводил времени и у бабушки, видел, как она шила, игрался с кусками ткани, пуговицами и, наверное, это мне заложило какую-то основу плюс отец у меня художник, мама у меня медицинский работник. Эта совокупность всех талантов, наверное, дало мне целеустремленность и дисциплину.

Как начиналась эта история?

Дмитрий Шолохов:

Во мне много амбиций жило, у меня всегда была мечта стать всемирно известным дизайнером. Представилась возможность поехать в Штаты и я знал, что там есть одна из лучших школ в мире «Parsons The New School for Design», я рискнул. В принципе, без денег, без связей, язык знал как и все школьники. Как бы трудно мне ни было, я всегда шел к своей мечте и никогда не останавливался.

А можете сравнить Новополоцк тот, когда вы уезжали и сейчас?

Дмитрий Шолохов:

Сегодня Новополоцк, как и вся Беларусь в целом, стал более европейским. В первую очередь бросилась в глаза благоустроенность, было очень приятно и удивительно.

Поддерживаете ли Вы отношения с друзьями, одноклассниками, кто из родных здесь живет?

Дмитрий Шолохов:

Мои родители, мой брат, остались какие-то друзья. Но так получилось, что мое поколение по всему миру разбросало. И в Лондоне, и в Барселоне, и в Токио. Так получилось… Осталось пару друзей детства, с которыми я стараюсь поддерживать отношения.

Часто ли в Америке доводится на белорусском языке говорить? Может быть, какие-то словечки используются и ставят американцев в тупик?

Дмитрий Шолохов:

Такое слово, как «дзякуй».

А многие ли там знают о нашей стране?

Дмитрий Шолохов:

На удивление – да. Особенно первые годы нужно было объяснять, где находится Беларусь. Теперь люди более образованы и наслышаны о Беларуси.

Как на Западе на улицах, видны тенденции модные и, в частности, в Беларуси, насколько в Минске веяния модные видны? Насколько красиво одеваются белорусы?

Дмитрий Шолохов:

Во-первых, веяния всегда видны. На мой взгляд, веяния идут из народа. То, что касается, кто лучше одевается, мне кажется, сегодня настал тот момент, когда все фокусируются на индивидуальности и самовыражении, и в этом заключается личный успех человека.

Куда собираетесь после проекта лететь?

Дмитрий Шолохов:

Вверх! В этот раз я приехал для того, чтобы сотрудничать с нашей родной белорусской компанией. Мы делаем совместную коллекцию осень-зима, мы ее покажем в Москве и покажем в Минске этой весной.