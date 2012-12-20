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«Мисс Вселенная-2012» – американка Оливия Калпо

20 декабря 2012 13:44
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Новости США. Обладательницей титула «Мисс Вселенная-2012» стала американка Оливия Калпо. Конкурс завершился накануне в Лас-Вегасе. Девушка получила бриллиантовую и жемчужную короны и грант на обучение  в Нью-Йоркской школе кино и телевидения.

Победительница уверена, что в человеке все должно быть прекрасно. Идеалом красоты и совершенства девушка считает актрису Одри Хепбёрн. Более того, Капло призналась, что мечтает о карьере в Голливуде или на телевидении.

Второе место в конкурсе заняла Жанин Тугонон, представляющая Филиппины. На третьем месте оказалась Ирен София Эссер Квинтеро из Венесуэлы.

Всего в конкурсе приняли участие 89 девушек из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Красота # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода

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