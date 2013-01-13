Самую красивую девушку Америки выбрали в Лас-Вегасе

Новости США. Самую красивую девушку Америки выбрали вчера поздно вечером в Лас-Вегасе. Обладательницей титула «Мисс Америка – 2013» стала 23-летняя уроженка Бруклина Мэлори Хэгон. Второе и третье место в американском конкурсе красоты заняли участницы из Южной Каролины и Оклахомы.

Всего в конкурсе приняли участие представительницы 50 штатов США, а также девушки из Столичного округа Колумбия, Пуэрто-Рико и с Виргинских островов.

Обладательница титула «Мисс Америка» получила корону и грант в размере 50 тысяч долларов на оплату обучения в одном из высших учебных заведений страны. Весь год красавица проведет в поездках по стране. В качестве благотворительной миссии ей предстоит собрать средства для ряда детских медицинских учреждений.

