Как лучше одеваться в сильный мороз, чтобы было тепло и уютно?

Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» решил разобраться, как же лучше одеваться в холода.

Передвигаясь в городском транспорте, мы испытываем на себе резкие перепады температур. Длинные меховые шубы и дублёнки - не самый удачный вариант. Они сковывают движения и затрудняют маневренность. К тому же от их приобретения страдает семейный бюджет. Поэтому желательно подбирать комфортную, лёгкую и необременительную одежду и обувь.

Сегодня самой лёгкой и тёплой верней одеждой считается пуховик. Главное при выборе пухового изделия обращать внимание на процентное содержание пуха и пера (это всегда указано на этикетке). Пера должно быть намного меньше, ведь со временем именно он и полезет.

В последнее время на пике популярности, так называемая, мембранная одежда. Тонкие куртки внешне выглядят совсем холодными. На самом деле, это не так. Активно двигаясь, человек потеет, отчего на морозе становится ещё холоднее.

Современные мембранные материалы позволяют телу дышать, выпуская испарения наружу и не пуская влагу внутрь, сохраняя при этом тепло. Также эта одежда обеспечивает отличную защиту от ветра.

По тому же принципу работает и современное термобельё. Его суть - теплоизоляция и отведение влаги. Раньше считалось, что самые лучшие материалы для нижнего белья -натуральные. Но, к сожалению, хлопковая ткань, если человек вспотел, становится мокрой и холодной. А вот термобельё из микрофибры всё впитает в себя и испарит. Поначалу такое бельё было популярно только среди спортсменов, но со временем его стали использовать и в повседневной жизни.

Особое внимание в холода нужно уделять ногам. Ведь именно переохлаждение ног часто служит причиной простудных заболеваний. Для людей активных подойдет обувь с использованием тех же мембранных тканей, но внешне она выглядят громоздко.

Поэтому модникам на помощь придут специальные стельки. Оптимальным вариантом являются стельки на основе алюминиевой фольги, которые отражают холод и помогают сохранить тепло.

Людям, у которых сильно потеют ступни ног, помогут стельки из натуральной шерсти с добавлением активированного угля. Они сохранят тепло и решат проблему с неприятным запахом. Но пальму первенства всё же получают стельки из цельного куска натуральной овчины.

Вообще, главное чтобы ваша зимняя обувь не плотно облегала ногу. Она должна быть слегка свободной, чтобы оставалось место для свободной циркуляции воздуха.

А ещё мы советуем не брезговать такими замечательными предметами туалета как яркие варежки, цветные гетры, пушистые шарфы, муфты, шапки самых удивительных моделей.

Выходя на улицу в непогоду, помните: одежда не должна плотно облегать тело. Одеваться как «капуста» в некотором роде очень даже полезно, особенно в мороз.