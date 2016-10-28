От французского шика, элегантного ретро до озорных мужских образов… Какие береты в тренде, и как их носить?

От военных парадов до мирового подиума. Из мужского гардероба в женский. Береты простые и одновременно выразительные головные уборы. Какие в тренде, и как их носить?

От французского шика, элегантного ретро до озорных мужских образов…Береты – универсальны и отлично вписываются практически в любой стиль, оттого очень любимы модницами. Они не такие аристократичные, как шляпки, но и не такие простые, как трикотажные шапочки.

Прообразом современного берета считают кельтский головной убор. Носили их еще в средние века, как гражданские, так и солдаты. А в Бретони во Франции это был и вовсе традиционный аксессуар у рыбаков! Времени прошло немало, а популярность беретов и фантазии дизайнеров с каждым сезоном только возрастают.

Популярность берета пришла после фильма в 79 году «Бонни и Клайд» , там главная героиня носит береты вносит изюминку в ее образ, уверенной в себе, берет вносит романтичную нотку, однако она может и пистолет в руках держать.

Сейчас в моде береты совершенно разнообразные. Классические береты белого, черного, красного и бежевого цвета из фетра сдержанной лаконичной формы. Можно использовать береты с аппликациями, декором. Главное, чтобы цвет декора металлизированная вышивка стразами совпадала с фурнитурой вашей сумки, ваших молниях

Помимо классических оттенков в тренде нежная пастельная гамма, разноцветные береты а-ля Боб Марли, и яркие насыщенные цвета фуксии, вина, баклажана.

Выбирайте головной убор под свой цветотип, это придаст свежести коже, подчеркнет цвет глаз и волос. Дизайнеры в этом сезоне активно экспериментируют с фактурами: классические фетр и ангора, экстравагантные кожа и бархат – найти модель можно на любой вкус и случай. Причем не нужно искать «рифму» в одежде с беретом и подбирать в одном цвете и материале, ведь головной убор – это акцент! Как же выбрать берет в зависимости от формы лица, советы для вас!

Если лицо крупное, круглое, то берет стоит носить немного на затылке , выпустив волосы максимально на лицо , челка будет косая – это будет создавать коррекцию лица в овальную идеальную форму. Если черты лица крупные и средние, то хороши объемные береты, они тогда компенсируют . Если лицо овальное, то носить берет можно как угодно – прямо, надвигая его на лоб, и следить за тем, чтобы берет не слишком низко опускался , достаточно 1-2 см. Надо следить за тем, чтобы кончики ушей тоже были прикрыты беретом , если выглядывает ушко, то это выглядит немного не эстетично. Если лицо четырехугольное квадратное с выраженными скулами ,лучше берет носить наискосок , это вытягивает лицо

Береты выглядят выигрышнее с распущенными волосами, не стоит их прятать. Если головной убор яркого цвета или на нем богатый декор, выбирайте лаконичную спокойную одежду, помните, что аксессуары создают индивидуальность, не затмевайте ее. Например, сочный оттенок фуксии можно повторить в обуви или выбрать в такой гамме лак для ногтей. Хороша фуксия также в сочетании с изумрудным, бежевым, белым. Этот цвет – отличная альтернатива красному на каждый день.

Объемные береты всегда несут налет богемности и творчества, сочетайте их с джинсами, замшевыми ботиночками на плоском ходу и отправляйтесь за вдохновением по осеннему городу.

Рельефный ажур или классическая английская резинка, с меховым помпоном или цветами. Объемные вязаные береты – настоящий хит в холода, которые наполнят ваш образ благородством! Согревайтесь и будьте неотразимы!