Мужской гардероб прошлых веков: образ джентльмена в цилиндре

Через пару столетий такой мужской образ войдёт в историю под названием «деловой костюм 21 века». Возможно, привычные нам галстуки или запонки будут в то время восприниматься уже как устаревшие. Или мода, наоборот, вернётся на несколько веков назад, и мы с вами вспомним классический образ джентльмена в цилиндре, фраке и непременно с тростью.

Неизвестно куда нас приведёт мода, а пока некоторые аксессуары и элементы одежды стали настоящими историзмами мужского гардероба. Их не носят, про них забыли или же нашли замену. Например, классический стиль 19 века дополнялся прототипом современных очков – моноклем или пенсне. А вот прародителем современного пиджака был камзол.

Эволюция моды не всегда преобразовывает элементы одежды. Некоторые из них она безжалостно оставляет жить в прошлой эпохе. Сейчас большинство и не вспомнит, что такое шоссы. А вот мужчины 15 века именно с помощью этого предмета гардероба подчёркивали красоту своей фигуры.

Мужчины прошлых веков любили наряжаться не меньше своих дам. Поэтому и были придуманы брыжи или фрезы – невероятные воротники, в которых можно было увидеть испанскую знать.

Сегодня мужчина на каблуках вызывает неудобные вопросы, но несколько веков тому назад туфли на высоких каблуках были неотъемлемой частью мужского гардероба.

В конце XVII века окончательно сформировалась разница между каблуками мужской и женской обуви: в то время как женские стали истончаться и делаться изящнее, мужские, напротив, ушли в сторону солидности, становясь ниже и квадратнее. Однако есть любопытная тенденция: сегодня на некоторых современных показах можно заметить мужчин-моделей на каблуках больше 10 сантиметров.