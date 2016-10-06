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Новая осенняя коллекция «Галантэя»: лаконичные геометричные формы, оригинальный декор, огромный выбор рюкзаков

06 октября 2016 10:41
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Высокое качество, стильный дизайн, высокий ассортимент новых моделей. Дизайнеры торговой марки «Галантэя» не перестают удивлять модниц своими идеями и новый осенний сезон – не исключение.

Лаконичные геометричные формы: трапеция, прямоугольник, квадрат. Оригинальный декор в виде кисточек, рамочных замков, подвесок, бантов и разнообразных молний как золотых, торжественных оттенков, так и в сдержанных серебряных тонах. Каждая женщина может найти здесь сумку своей мечты: на любой случай, вкус и в соответствии к своему стилю.

Новая осенняя коллекция компании «Галантэя» – огромный выбор рюкзаков. Они стали хитом уличной моды. Дизайнеры порадовали универсальными моделями как мужскую аудиторию, так и женскую.

# Фотофакт # Мода # Сумки # Мода # Наталья Зеневич

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