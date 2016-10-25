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Мемориальный знак в честь легендарного кинорежиссера Виктора Турова открыт 25 октября в Минске

25 октября 2016 10:27
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Новости Беларуси. Мемориальный знак в честь легендарного кинорежиссера Виктора Турова открыт 25 октября в Минске. Сегодня ему исполнилось бы 80. Выпускник Всероссийского института кинематографии, народный артист СССР и Беларуси последние годы жил в этом доме на проспекте Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Турова, дочь Виктора Турова:
Я очень уважаю его как мастера. Я надеюсь, что не только памятная доска (что, конечно, замечательно) и памятный вечер важны, и то, что улица названа в его честь. Город, Беларусь, страна помнит о нем. Но важно и то, что фильмы его живут и будут жить. Что ученики, которых он вырастил, несколько курсов режиссеров, сценаристов – многие из них продолжают работать в кино.

За десятилетия творческой карьеры белорусский режиссер и сценарист создал более 20 лент, посвященных войне, проблемам современности.

Его фильм «Я родом из детства» по опросу критиков признан лучшим за всю историю белорусского кино.

Вечер памяти кинорежиссёра пройдет сегодня в кинотеатре «Центральный». Сюда приглашены гости, которые работали вместе с мастером. Это писатели, художники, режиссеры, актеры из Беларуси и России.

# Мода # Елена Турова # Режиссер

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