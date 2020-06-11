Прямой эфир

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»

11 июня 2020 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето вскружило голову. Загородный прованс пьянит цветочно-ягодным дурманом. Фольклорные нотки – модный гимн этого сезона. Дизайнеры воспевают его даже на подиумах.

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-1

По устоявшимся канонам городского стиля на наших глазах феерично «проходится» компания «Марко». Пляжные шлепки и садовые кроксы больше не в тени деревенского колорита. Вывела их в свет гламура в своей новой коллекции дизайнер Татьяна Ефремова.

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-4

Татьяна Ефремова, дизайнер:
На этот раз это были образы девушек, которые вышли из своего дома в сад нарвать цветов. И вы знаете, холдинг «Марко» обладает удивительной способностью производить ту обувь, которая очень хорошо вписывается в моей коллекции, и вот линейка Gator, садовой пляжной обуви, как нельзя лучше подчеркнула этот образ.

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-7

С корабля на пляж. Под нежными поцелуями солнца сложно устоять. 

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-10

Не позволит растаять на раскаленном песке идеальная пара Gator. Рыбацкие бутсы – уже история. Компания «Марко» пишет новую главу в линейке специализированной обуви. А все благодаря уникальному материалу ЭВА, который позволяет создавать невесомые, эластичные, теплоизоляционные, водонепроницаемые и экологичные модели. На предприятии «Вердимар» создают обувь нового поколения.

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-13

Маргарита Юркова, стилист:
Обувь, которая очень удобная. Удобная чем? Тем, что, во-первых, она легкая, во-вторых, она легко моется и плюс в ней абсолютно не жарко. Представлен очень хороший и размерный, и модельный ряд, т. е. они есть и мужские, и женские, и детские.

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-16

На детских моделях есть чудесный декор, который дополняет сами модели, есть различные цветовые решения.

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-19

Юным кокеткам в радуге оттенков сориентироваться непросто, потому можно не ограничиваться одной парой. Разноцветные босоножки гипоаллергенны, не содержат и не выделяют вредных для здоровья веществ.

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-22

Маргарита Юркова:
А еще в бренде представлены и резиновые сапоги. Классно, что в них будет очень удобно в дождливую погоду, а также есть модели, в которых есть меховой вкладыш и они уберегут вас от морозов даже зимой.

«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»-25

Не стесняйтесь своей индивидуальности. За стильным проявлением своего «я» отправляйтесь в «Марко».

*На правах рекламы.

# Реклама # Мода # Татьяна Ефремова # Маргарита Юркова # Мария Кронда # Фотофакт # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом
04 июня 2020 09:31

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом

Кружева, крупные воланы и жемчужный белый. Стилист назвала модные тренды лета
01 июня 2020 10:32

Кружева, крупные воланы и жемчужный белый. Стилист назвала модные тренды лета

Слиперы и сандалии. Показываем модную летнюю обувь для мужчин от «Марко»
28 мая 2020 07:37

Слиперы и сандалии. Показываем модную летнюю обувь для мужчин от «Марко»