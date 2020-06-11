«Она лёгкая, легко моется и в ней абсолютно не жарко». Показываем новую коллекцию пляжной и садовой обуви от «Марко»

Лето вскружило голову. Загородный прованс пьянит цветочно-ягодным дурманом. Фольклорные нотки – модный гимн этого сезона. Дизайнеры воспевают его даже на подиумах.

По устоявшимся канонам городского стиля на наших глазах феерично «проходится» компания «Марко». Пляжные шлепки и садовые кроксы больше не в тени деревенского колорита. Вывела их в свет гламура в своей новой коллекции дизайнер Татьяна Ефремова.

Татьяна Ефремова, дизайнер:

На этот раз это были образы девушек, которые вышли из своего дома в сад нарвать цветов. И вы знаете, холдинг «Марко» обладает удивительной способностью производить ту обувь, которая очень хорошо вписывается в моей коллекции, и вот линейка Gator, садовой пляжной обуви, как нельзя лучше подчеркнула этот образ.

С корабля на пляж. Под нежными поцелуями солнца сложно устоять.

Не позволит растаять на раскаленном песке идеальная пара Gator. Рыбацкие бутсы – уже история. Компания «Марко» пишет новую главу в линейке специализированной обуви. А все благодаря уникальному материалу ЭВА, который позволяет создавать невесомые, эластичные, теплоизоляционные, водонепроницаемые и экологичные модели. На предприятии «Вердимар» создают обувь нового поколения.

Маргарита Юркова, стилист:

Обувь, которая очень удобная. Удобная чем? Тем, что, во-первых, она легкая, во-вторых, она легко моется и плюс в ней абсолютно не жарко. Представлен очень хороший и размерный, и модельный ряд, т. е. они есть и мужские, и женские, и детские.

На детских моделях есть чудесный декор, который дополняет сами модели, есть различные цветовые решения.

Юным кокеткам в радуге оттенков сориентироваться непросто, потому можно не ограничиваться одной парой. Разноцветные босоножки гипоаллергенны, не содержат и не выделяют вредных для здоровья веществ.

Маргарита Юркова:

А еще в бренде представлены и резиновые сапоги. Классно, что в них будет очень удобно в дождливую погоду, а также есть модели, в которых есть меховой вкладыш и они уберегут вас от морозов даже зимой.