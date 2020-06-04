Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сумочка, как вишенка на торте, идеально зафиналит образ и раскроет характер хозяйки. Но в XXI веке одной «верной подружки» будет маловато. У истинных леди должно быть несколько «органайзеров» на все случаи жизни.

В модном хит-параде лидируют сумки-малютки. Для кого-то ключница, монетница, косметичка, а для кого-то возможность заявить о себе во весь голос.

Саша Якутович, дизайнер сумок:

Модные даже кулоны типа сумки, в них ничего не помещается, может быть, только сим-карта или маленький ключик. Их носят на руке как браслеты, как кулоны, как броши, что угодно.

Лилия Шутова, дизайнер аксессуаров:

Также дополняю образ какой-то вот такой большой сумкой для похода в спортзал, на работу. Таким образом, мы дополняем наш образ сразу двумя сумками.

Минимализм, геометрия и анималистика – вечные тренды. Поэтому о квадратной или круглой сумочке под рептилию долго не раздумывайте. Вас точно запомнят.

К тому же, это лето дизайнеры освежили сочным фрешем из апельсина, лайма, приправив капелькой конфетного сиропа. В почете все цвета радуги и, конечно, ваши улыбки.

Лиза Логвина, стилист:

Следующий тренд – это сумка-кисет или сумка-мешок, похожая на торбу. Характерной чертой данной модели является круглое дно, нежесткая форма и часто эти сумки превращаются в рюкзак.

Лилия Шутова:

Такая сумочка-саквояж, сундучок, коробочка взяла на себя дерзость сочетать сразу 2 тренда – анималистичный принт и сочетание нескольких цветов, так называемый колорблок.

Натуральность, функциональность и практичность сделают вашу сумочку долгоиграющей. Когда поясная модель легким движением руки превращается в вечерний клатч. В топе багет на широком ремешке. Стиль 90-ых ищите в шкафу у своих мам.

Аксессуары бабушек также не будут лишними – ретро-мотивы правят балом. А-ля ридикюль.

Саша Якутович:

Классно сейчас смотрятся сумки с драпировкой, с какими-то складками, они мягкой формы. В моде плетеные корзины, они сочетаются с кожаными ручками или какими-то деталями. Хорошо будут сочетаться с льняными костюмами, рубашками, летящими свободными платьями.

Массивные цепи из металла или пластика добавят лету хардкора, а вам смелости. Хулиганский декор – фишка дизайнеров.

Причем, каникулы не прочь провести на Диком Западе, прихватив сумочку с длинной бахромой. Легкость, динамика и успех – гарантированы.

Наталья Иванович, стилист:

Еще один вариант – модная сумка-ведро, как и в миниатюре, так и средних и больших размеров. На подиумах они появлялись и в ярких оттенках, но больше предпочтение отдают нюдовым цветам или более спокойным оттенкам.

Модный органайзер стилисты рекомендуют носить в тон наряду, а также крепко держать в руках. Сумки «handheld» на коротких ручках – маст-хэв этого лета.

Ну, а если слишком скромно для вас и тесновато, упаковывайте свою жизнь в тоуты.