Прямой эфир

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом

04 июня 2020 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Макеева, корреспондент:
Сумочка, как вишенка на торте, идеально зафиналит образ и раскроет характер хозяйки. Но в XXI веке одной «верной подружки» будет маловато. У истинных леди должно быть несколько «органайзеров» на все случаи жизни.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-1

В модном хит-параде лидируют сумки-малютки. Для кого-то ключница, монетница, косметичка, а для кого-то возможность заявить о себе во весь голос.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-4

Саша Якутович, дизайнер сумок:
Модные даже кулоны типа сумки, в них ничего не помещается, может быть, только сим-карта или маленький ключик. Их носят на руке как браслеты, как кулоны, как броши, что угодно.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-7

Лилия Шутова, дизайнер аксессуаров:
Также дополняю образ какой-то вот такой большой сумкой для похода в спортзал, на работу. Таким образом, мы дополняем наш образ сразу двумя сумками.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-10

Минимализм, геометрия и анималистика – вечные тренды. Поэтому о квадратной или круглой сумочке под рептилию долго не раздумывайте. Вас точно запомнят.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-13

К тому же, это лето дизайнеры освежили сочным фрешем из апельсина, лайма, приправив капелькой конфетного сиропа. В почете все цвета радуги и, конечно, ваши улыбки.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-16

Лиза Логвина, стилист:
Следующий тренд – это сумка-кисет или сумка-мешок, похожая на торбу. Характерной чертой данной модели является круглое дно, нежесткая форма и часто эти сумки превращаются в рюкзак.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-19

Лилия Шутова:
Такая сумочка-саквояж, сундучок, коробочка взяла на себя дерзость сочетать сразу 2 тренда анималистичный принт и сочетание нескольких цветов, так называемый колорблок.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-22

Натуральность, функциональность и практичность сделают вашу сумочку долгоиграющей. Когда поясная модель легким движением руки превращается в вечерний клатч. В топе багет на широком ремешке. Стиль 90-ых ищите в шкафу у своих мам.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-25

Аксессуары бабушек также не будут лишними – ретро-мотивы правят балом. А-ля ридикюль.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-28

Саша Якутович:
Классно сейчас смотрятся сумки с драпировкой, с какими-то складками, они мягкой формы. В моде плетеные корзины, они сочетаются с кожаными ручками или какими-то деталями. Хорошо будут сочетаться с льняными костюмами, рубашками, летящими свободными платьями.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-31

Массивные цепи из металла или пластика добавят лету хардкора, а вам смелости. Хулиганский декор – фишка дизайнеров.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-34

Причем, каникулы не прочь провести на Диком Западе, прихватив сумочку с длинной бахромой. Легкость, динамика и успех – гарантированы.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-37

Наталья Иванович, стилист:
Еще один вариант модная сумка-ведро, как и в миниатюре, так и средних и больших размеров. На подиумах они появлялись и в ярких оттенках, но больше предпочтение отдают нюдовым цветам или более спокойным оттенкам. 

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-40

Модный органайзер стилисты рекомендуют носить в тон наряду, а также крепко держать в руках. Сумки «handheld» на коротких ручках – маст-хэв этого лета.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-43

Ну, а если слишком скромно для вас и тесновато, упаковывайте свою жизнь в тоуты.

Саквояж, кулоны и плетёные корзины. Какие сумки модно носить этим летом-46

Размер ХХL красовался на подиумах от Парижа до Нью-Йорка. Причем, сумки-гиганты будут хороши не только в магазинах, но и в офисах.

# Мода # Мода # Анастасия Макеева # Саша Якутович # Лилия Шутова # Лиза Логвина # Наталья Иванович # Фотофакт # Стиль

Другие новости рубрики

Все новости
Кружева, крупные воланы и жемчужный белый. Стилист назвала модные тренды лета
01 июня 2020 10:32

Кружева, крупные воланы и жемчужный белый. Стилист назвала модные тренды лета

Слиперы и сандалии. Показываем модную летнюю обувь для мужчин от «Марко»
28 мая 2020 07:37

Слиперы и сандалии. Показываем модную летнюю обувь для мужчин от «Марко»

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»
21 мая 2020 08:05

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»