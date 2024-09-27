Обувные тренды осени в «Марко». Обзор самых стильных моделей

Эллина Кочетова, блогер:

Доброе утро! Меня зовут Элина и я веду свой блог о моде и красоте. Я обожаю обувь, именно поэтому предлагаю начать осенний сезон с модного обзора новинок от «Марко».

Тренд этого сезона – ботильоны. Актуальны будут как остроносые модели на утонченной шпильке, так и на устойчивом каблуке с кареобразной носочной частью.

Платформа с массивным каблуком, как у модных кукол «Братц» с 2000-х, стала снова супер-трендом этого сезона. Высокий устойчивый каблук и экстремально высокая платформа, обтянутая натуральной кожей в тон верха обуви.

Казаки – мои любимчики. Широкое голенище, удобный скошенный каблук и заостренный мыс – отличительная особенность казаков. Благодаря такой паре даже самый классический образ приобретает нотку бунтарства.

В линейке казаков от «Марко» есть даже интерпретация челси. Очень оригинально. Мой фаворит вот эти казаки из бархатного спилка велюра песочного цвета. Они идеальны будут и с юбками абсолютно любой длины, с зауженными джинсами.

Этой осенью дизайнеры «Марко» решили поэкспериментировать с излюбленными челси, создав неожиданные и интересные вариации как в конструкциях верха, так и в подошвах. Мне приглянулись вот такие монохромные челси с оригинальным декоративным элементом. Кстати, эта модель есть и в 42 размере.

А здесь мне очень понравился цвет капучино и слоеное рифление на подошве.

Ботинки-трансформеры. Так же, как брюки превращаются в шорты, эти ботинки меняются до неузнаваемости. Всего лишь одна съемная деталь и вуаля! У вас уже две пары новых ботинок по одной цене. Для этой кардинальной трансформации в комплекте также предусмотрена дополнительная пара стильных шнурков.

А что же у нас здесь? Остромодный тренд этой осени – сапоги-байкеры. Байкер-бутс или мотобутсы – сапоги с квадратным или округлым мысом, с широким голенищем и несколькими грубыми пряжками. Мотоботы, вдохновленные байкерской эстетикой, крепкие, практичные и в то же время акцентные. Нарочитая брутальность таких сапог подчеркивает изящность женских ножек. Можно выбрать как высокие сапоги до колена, так и высоту, как у ботильонов.

Укороченные ботиночки из осенней коллекции «Марко» переполнены дизайнерскими задумками, каждый со своей фишкой. Есть и монохромные нюдовые ботиночки с фигурным верхом.

И вот такие дерзкие хайкеры с трекинговыми металлическими петлями и наслоенной контрастной подошвой. Они просто топ! Ножкам будет в них очень тепло.

Посмотрите только, какая здесь подкладка.

Именно сапоги делают из женщины женщину. Классические демисезонные сапоги именно благодаря приталенному силуэту подчеркивают образ. Максимально лаконичный дизайн без какого-либо декора и только стопроцентная натуральная кожа. Такие сапоги никогда не выйдут из моды. Остается только выбрать свой каблук. Расклешенный, столбиком, низкий или высокий. Я остановлю свой выбор на модели с заостренной носочной частью. Она сейчас вновь на пике популярности.

А эти ботиночки напоминают мне домашние бурочки, хотя благодаря пористой подошве они выглядят очень трендово и стильно.

На теплую осень есть вариант подкладки из натуральной кожи, а для первых заморозков подойдет модель на мягком искусственном меху. Кстати, скажу из личного опыта, что обувь с подкладкой из искусственного меха очень практичная, особенно для автоледи.

В этом сезоне домашние тапочки перекочевали на улицу, благодаря прочной полиуретановой подошве. Носить их можно под широкие джинсы и даже спортивные джоггеры. В «Марко» есть варианты как из плюшевого меха Teddy, так и из итальянского войлока. Я возьму себе две пары, так как на них сейчас скидка.

Кроссовки и кеды, да куда же без них? Ведь это база для гардероба любой девушки. В «Марко» я выбрала для себя вот такие модные кроссовки с широкой дутой застежкой velcro. Она надежно фиксирует обувь на ноге и очень практична. Ткань болонья водонепроницаема и устойчива к механическим повреждениям. При загрязнении достаточно протереть их тканью.

А для сухой погоды я выбрала для себя легендарные высокие белые кеды. Сбоку есть лаконичная надпись, которая только добавляет им стиля. Мне очень нравится.