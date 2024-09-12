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Пиджаки оверсайз, серый цвет и корсеты. Дизайнеры рассказали о трендах осени

12 сентября 2024 11:16
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Кружимся в осеннем вальсе и устраиваем модную примерку. Так, чтобы и на работе, и в жизни чувствовать себя на все 100. Обзор трендов начинаем с корсетов. Дизайнеры всего мира вдохновляются историей и находят новые фишки.

Пиджаки оверсайз, серый цвет и корсеты. Дизайнеры рассказали о трендах осени-2

Алла Юрчик, стилист:
Корсет обыгрывается в разных вариациях. От офискора до гламурного элитного стиля. Здесь обыграли с помощью классной деловой белой рубашки. Сбавили такой налет праздничности, и у нас получился вполне себе рабочий комплект. Сюда можно, конечно же, добавить и деловые брюки, и каблук, и балетки, и кроссовки. Это уже зависит от обстоятельств и, конечно же, уместности.

Пиджаки оверсайз, серый цвет и корсеты. Дизайнеры рассказали о трендах осени-4

Красота, которая обезоруживает. Женственные приталенные силуэты, разрезы и вырезы, открытые плечи, пикантные акценты правят балом. Берем курс на элегантность и купаемся в комплиментах.

Подробнее в видео.

# Алла Юрчик

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