Пиджаки оверсайз, серый цвет и корсеты. Дизайнеры рассказали о трендах осени

Кружимся в осеннем вальсе и устраиваем модную примерку. Так, чтобы и на работе, и в жизни чувствовать себя на все 100. Обзор трендов начинаем с корсетов. Дизайнеры всего мира вдохновляются историей и находят новые фишки.

Алла Юрчик, стилист:

Корсет обыгрывается в разных вариациях. От офискора до гламурного элитного стиля. Здесь обыграли с помощью классной деловой белой рубашки. Сбавили такой налет праздничности, и у нас получился вполне себе рабочий комплект. Сюда можно, конечно же, добавить и деловые брюки, и каблук, и балетки, и кроссовки. Это уже зависит от обстоятельств и, конечно же, уместности.